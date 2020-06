5 donne italiane ai vertici di aziende di moda

MIUCCIA PRADA

Inizia a lavorare nell’azienda di famiglia, fondata dal nonno Mario, nel 1971. Lavorando insieme al marito Patrizio Bertelli, la donna ha reso la casa di moda famosissima a livello globale. All’inizio degli anni ’80 disegna la sua prima collezione di borse che si rivela un vero successo e le borse da lei ideate diventano richieste da ogni parte del mondo. Grazie ad un’idea di Miuccia, che voleva attuare una strategia di diversificazione, nel 1993 nasce il marchio Miu Miu. Nel frattempo, collabora con designer e architetti anche all’estetica degli edifici, in particolar modo dei negozi di moda, diversificando ulteriormente le aree di business dell’azienda.

Oggi Miuccia, insieme al marito, è la co-amministratrice delegata della maison ed è una delle donne italiane più ricche al mondo, con un patrimonio di circa 2,4 miliardi di euro.

FRANCESCA BELLETTINI

Fin da piccola sognava di gestire un’azienda e, dopo essersi laureata in Economia Aziendale all’Università Bocconi nel 1994, inizia a lavorare nell’investment banking, occupandosi principalmente di finanza straordinaria e fusioni. Nel 1999 inizia a lavorare da Prada e nel 2003 approda in Kering, holding francese di proprietà della famiglia Pinault che opera nel settore del lusso. Lavora dapprima per Gucci e poi per Bottega Veneta, ma il vero salto di qualità avviene nel 2013 quando viene nominata CEO di Yves Saint Laurent. Tra i suoi successi ricordiamo indubbiamente un importante rebranding della maison che ha portato ad una crescita del 23,7% nel 2016, miglior risultato del gruppo Kering in quell’anno.

ELISABETTA FRANCHI

Nasce da una famiglia molto modesta e inizia a lavorare a 16 anni mantenendosi attraverso lavori saltuari. Nel 1996 apre un piccolo atelier con appena 5 collaboratori (oggi sono circa 300), dove comincia ad esprimere la sua creatività e a dar forma alle sue idee. Nel 1998 Elisabetta Franchi fonda la Betty Blue S.p.a. che produce la collezione CELYN b.

Nel 2006 acquista l’attuale headquarter della maison che diventa operativo nel 2008, dopo due anni di progettazione e ristrutturazione: la struttura, di oltre 6.000 mq, è immersa nella campagna bolognese e il restyling avviene nel pieno rispetto dell’architettura eco-sostenibile.

Dal 2012 sceglie di firmare con il proprio nome le sue creazioni, dando vita all’omonimo marchio ELISABETTA FRANCHI. Nel 2013 apre il suo primo showroom a Milano in un’intera palazzina di 950 mq, sviluppata su 6 livelli. Oggi l’azienda ha circa 300 dipendenti e possiede 84 boutique monomarca in diversi Paesi del mondo.

LAVINIA BIAGIOTTI

Lavinia Biagiotti, Presidente e CEO di Biagiotti Group, nasce a Roma nel 1978. Dopo aver concluso con successo gli studi classici, entra a far parte dell’azienda di famiglia a soli 18 anni. Il gruppo Biagiotti è conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo per l’approccio sostenibile e per la valorizzazione del Made in Italy che lo contraddistinguono.

Dal 2004 è consigliere dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. Dal 2015 è membro dell’Advisory Board Italy di Unicredit. Lavinia è tra i primi in Italia ad aver valorizzato la sinergia tra la moda e lo sport e ad aver collaborato con altri settori artistici, come il cinema e il teatro. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui la KORE-Oscar della Moda e il premio Veuve Clicquot – Business Women Award. Nel 2020 è stata invitata dalla Thomas Jefferson University di Philadelphia a tenere la Lecture sul tema “Biagiotti: An Italian Story – Three Generations of Women Designing the Future”. Nel febbraio 2020 è stata promotrice della prima sfilata live streaming durante la Settimana della Moda milanese.

ALBERTA FERRETTI

Nata e cresciuta in Emilia-Romagna, si appassiona alla moda da bambina grazie al tempo trascorso nella boutique della madre. Nel 1981 apre il suo primo showroom a Milano e, a soli due anni dall’esordio in passerella, il brand diventa famoso come sinonimo di bellezza, eleganza e armonia.

Questi successi portano alla prima collaborazione: nel 1983 l’azienda inizia a produrre su licenza la linea Moschino Couture dell’omonimo stilista.

Nel 1988 costituisce la società Aeffe Group, che nel 1990 diventerà una società per azioni.

Nel 1996 apre la prima boutique a New York. Nel 2017 è stata scelta da Alitalia per disegnare le nuove uniformi degli assistenti di volo. Nel 2019 Aeffe Group S.p.A. presenta un fatturato di oltre 350 milioni di €. Oggi il Gruppo controlla 4 marchi, è presente in 69 Paesi, possiede 61 negozi monomarca e dà lavoro a 1450 dipendenti.

Laura Ieni