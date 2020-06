Alberi di mangrovia per ridurre le emissioni di CO2 causate dai viaggi in aereo: l’idea della startup BizAway

La startup italiana, BizAway, attiva nel settore dei viaggi aziendali, ha avviato una collaborazione con Eden Reforestation Projects per potenziare la coltivazione di alberi di mangrovia: “Vogliamo dare ai nostri clienti un modo facile di contribuire attivamente, con donazioni minime, al benessere del nostro Pianeta, continuando a viaggiare”.

Nel corso della sua vita un albero di mangrovia riesce ad assorbire emissioni di CO 2 pari a circa tre voli di sola andata Venezia-Barcellona effettuati da un singolo passeggero. BizAway è la prima piattaforma ad aver creato uno strumento di calcolo immediato e compensazione automatica delle emissioni di anidride carbonica dei viaggi con la conseguente piantagione di mangrovie, a fronte di un contributo economico esiguo

Nel mondo sempre più aziende si stanno sensibilizzando al tema della sostenibilità e BizAway è tra queste: “Siamo orgogliosi di poter contribuire concretamente alla riduzione dell’impatto ambientale che i viaggi di lavoro comportano inevitabilmente. – spiega Luca Carlucci, CEO di BizAway – Già dall’anno scorso abbiamo notato che molti dei nostri clienti sono interessati all’argomento quanto lo siamo noi e alcuni prevedono addirittura nelle policy di viaggio delle pratiche che siano a più basso impatto possibile. Così abbiamo scelto di collaborare con un progetto serio e tangibile come Eden Reforestation Projects che, con le sue piantagioni di mangrovia, riesce ad abbattere efficacemente le emissioni di anidride carbonica”.

Eden Reforestation Projects è un’organizzazione non-profit impegnata nella lotta alla povertà e all’inquinamento tramite la coltivazione di alberi di mangrovia in ampie aree devastate dalla deforestazione in Etiopia, Madagascar, Nepal, Haiti, Indonesia, Mozambico e Kenya. La mangrovia è una pianta estremamente preziosa per il Pianeta essendo in grado di assorbire da 2 fino a 4 volte di più le emissioni di CO 2 rispetto ad altre specie tropicali. In particolare è in grado di rimuovere dall’atmosfera oltre 308kg di CO 2 durante il corso della sua vita (in media 25 anni), un dato calcolato su una media di 12,3kg per anno ad albero. Le mangrovie hanno un ruolo fondamentale anche per gli specifici ecosistemi costieri perché sono in grado di regolare la quantità di sedimenti e svolgere un’azione protettiva durante le tempeste grazie alla forza delle loro radici aggrappate in profondità.

L’approccio olistico di Eden fa sì che l’iniziativa porti beneficio all’ambiente ma anche alla popolazione locale, che è attivamente coinvolta sia nella coltivazione che nell’attività di gestione delle piantagioni. Gli abitanti dei villaggi riescono così ad ottenere un reddito equo e costante per sostenere se stessi e le loro famiglie, possono mandare i figli a scuola, acquistare buon cibo e accedere alle cure mediche. Queste piccole comunità rurali, libere dai debiti e dalla schiavitù, riescono finalmente a ripristinare la propria economia.

Dal 2004, anno di inizio dell’attività di riforestazione, Eden ha piantato più di 250 milioni di alberi ed entro il 2025 mira ad arrivare a piantarne almeno 500 milioni all’anno (con un notevole impatto sul tasso di occupazione locale), un obiettivo il cui raggiungimento è supportato dall’anima tecnologica di BizAway: “Abbiamo predisposto una funzionalità ad hoc sulla nostra piattaforma – continua Carlucci – in modo da coinvolgere e sensibilizzare attivamente i clienti che possono compensare le emissioni causate dai loro viaggi in maniera automatica e sicura. Nello specifico durante la fase di check-out il viaggiatore avrà la possibilità di donare a Eden il corrispettivo monetario delle emissioni di CO 2 prodotte dal viaggio che sta prenotando”.