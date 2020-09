Anche in Italia si sogna la Università telematica di Google

Google ha recentemente fatto un annuncio clamoroso, che potrebbe cambiare il futuro del lavoro e dell’istruzione superiore: Lancerà una selezione di corsi professionali che insegnano ai candidati a svolgere lavori piuttosto richiesti, in relazione con Google e la sua offerta di prodotti.

Questi corsi, che l’azienda chiama Google Career Certificates, insegnano competenze fondamentali che possono aiutare chi cerca lavoro a trovare immediatamente un impiego. Tuttavia, invece di richiedere anni per finire come un tradizionale diploma universitario, questi corsi sono progettati per essere completati in circa sei mesi.

Insomma, un’opportunità concreta per avere quel famoso pezzo di carta che permette di lavorare per grosse compagnie web, o realtà dell’intrattenimento del calibro di Campobet nel nostro paese.

“I diplomi universitari sono fuori dalla portata di molte persone, e non dovrebbe essere necessario un diploma universitario per avere una sicurezza economica”, scrive Kent Walker, vicepresidente di Google.

Prezzi e dati di questa università made in Google<

Google non ha detto esattamente quanto costeranno questi corsi, eppure, un programma simile che Google offre sulla piattaforma di apprendimento online Coursera, il Google IT Support Professional Certificate, costa 49 euro per ogni mese di iscrizione di ogni singolo studente.

A quel prezzo, un corso semestrale costerebbe poco meno di 300 euro – meno di quanto molti studenti universitari spendono per i libri di testo in un solo semestre. Inoltre, Google ha detto che finanzierà 100.000 borse di studio basate sulle necessità a sostegno dei nuovi programmi.

Certificati di Google e opportunità di lavoro

Una delle principali critiche mosse all’istruzione superiore nel corso degli anni è stata che le università non forniscono agli studenti le competenze del mondo reale di cui hanno bisogno sul posto di lavoro e li lasciano indebitati per anni mentre faticano a ripagare i prestiti studenteschi.

Al contrario, Google sostiene che i loro corsi, che costerebbero decisamente meno di un’istruzione universitaria tradizionale, preparano gli studenti a trovare immediatamente un lavoro in settori di carriera altamente remunerativi e in forte crescita.

Google sostiene che i programmi “forniscono ai partecipanti le competenze essenziali per ottenere un lavoro”, senza nessuna laurea o esperienza precedente richiesta per seguire i corsi. Ogni corso è progettato e insegnato da dipendenti di Google che lavorano nei rispettivi campi.

Completato il programma di studio

Dopo il completamento di un programma, Google promette un supporto anche nella ricerca di un lavoro. L’azienda dice che i partecipanti possono “scegliere di condividere le informazioni direttamente con i migliori datori di lavoro che assumono per lavori in questi campi”.

Inoltre, Google afferma che offrirà centinaia di opportunità di apprendistato ai partecipanti che hanno completato il corso. E a partire da questo autunno, l’azienda offrirà il suo certificato di supporto IT nelle scuole superiori di formazione professionale e tecnica.

Insomma, nonostante questa offerta di Google sia sicuramente più orientata a studenti negli Stati Uniti che a quelli in Italia, si tratta sicuramente di un’opportunità di lavoro in linea con quello che le persone cercano al giorno d’oggi.

Un qualcosa molto ghiotto per i nerds e gli amanti della tecnologia, che vedono Google come un pilastro fondamentale nel futuro del web e non solo, data la sua graduale integrazione nelle nostre case ed abitudini di ogni giorno.