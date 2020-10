Ecco qual è il segreto del successo del FinTech

Flessibilità, velocità, personalizzazione. Sono quasi parole d’ordine quando si parla di FinTech, parole che si concretizzano in prodotti e servizi finanziari innovativi, con l’obiettivo di intercettare i trend di mercato e anticipare bisogni emergenti di nicchie che non trovano risposte negli istituti tradizionali. E si concretizzano nello sviluppo, in due settimane, di soluzioni testate, efficienti e a valore aggiunto.

Il processo di creazione della finanza innovativa

Il processo creativo che sta alla base parte dall’intercettazione di un bisogno emergente in prossimità di un evento nuovo – come nel caso del Covid – o di una specifica domanda di un cliente. Individuato il focus, è necessario poi capire se esiste un mercato di sbocco e quantificarlo. Una volta fatto questo esercizio, viene valutata la fattibilità di un prodotto che vada a coprire l’esigenza in maniera customizzata.

Infine, si passa all’esecuzione con un IT, condividendo anche l’impatto del prodotto nuovo sulla piattaforma e la sua sostenibilità. Tutto il processo richiede, più o meno per tutte le piattaforme FinTech, una media di due settimane dall’emersione dell’idea al lancio.

Gli ingredienti necessari

Ci sono alla base di questa metodologia, due ingredienti di base. Il primo è la tecnologia, che nel caso di BorsadelCredito.it – unico nel panorama delle FinTech italiane – è completamente proprietaria e per questo genuinamente flessibile. Può essere adattata a diverse esigenze, senza iter autorizzativi o modifiche di legacy.

Il secondo sono i processi, che sono quelli di prova ed errori, tipici da start-up, che vanno applicati anche al momento creativo di sviluppo del business. La forza del FinTech consiste nel calare nell’economia reale italiana il modello “fail fast” della Silicon Valley. Combinando questi elementi, riusce a fare piloti in maniera completamente autonoma e tanto rapidamente da riuscire ad anticipare bisogni che stanno emergendo in un mercato che muta in maniera vorticosa.

Questo è il processo che BorsadelCredito.it segue per tutti i suoi prodotti, come ad esempio Cash anti Covid-19 (liquidità di emergenza per coprire tutte le spese indifferibili delle imprese costrette al lockdown) e Cash anti Covid Fase 2, che ha proposto un pacchetto di finanziamento per le PMI già pronte al rilancio. E anche per l’ultimo nato, Eco-Green Starter, che consiste nel finanziare le aziende attive nella produzione di beni e nei lavori di realizzazione e riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione al 110%.

Tutti modi per posizionarsi in quegli spazi di mercato dove le soluzioni tradizionali sono poco efficaci o, addirittura, non ci sono. Lo schema vincente è quello di risultare vantaggiosi per tutti i soggetti coinvolti in queste operazioni, costruite con una logica tailor made e che, per questo, apportano valore aggiunto nelle nicchie presidiate e portano concrete opportunità di finanziamento per aziende trascurate dagli istituti tradizionali.

Arrivare con un prodotto pronto all’uso in due settimane dal manifestarsi di un bisogno nell’economia reale è l’aspetto dirompente. Ma non l’unico. Un obiettivo che perseguiamo è creare un vantaggio per tutti gli stakeholder in campo, con ritorni che siano interessanti anche per gli investitori, che sono all’altro capo della relazione e chiudono il cerchio.