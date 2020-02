Entro il 2025 i millennials traineranno il settore sports & outdoor

Un mercato nazionale da 559 milioni di euro nel 2019, quello dello Sports & Outdoor, i cui ritorni attesi a livello globale prevedono una crescita del +8,1% entro il 2023 e un volume d’affari pari a 83.641 milioni di euro. In Italia il segmento è destinato a crescere nel corso del 2020, raggiungendo i 613 milioni di euro e un aumento del fatturato del +8,2%.

Queste le stime rilevate dall’ultima analisi di mercato avviata da Calicantus, leader nel marketing omnicanale e specializzata nel settore dello Sportswear, che sottolinea come la fascia dei Millennials, che include i nati tra il 1981 e il 1996, sia determinante per il presente e per i prossimi 5 anni. Dalle ricerche è emerso infatti che nel 2019, il 36,4% degli utenti interessati all’acquisto di prodotti Outdoor rientra nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni, contro il 26,3% degli acquirenti dai 35 ai 44 anni e il 17,2% dai 17 ai 24 anni.

Da una fonte dell’Outdoor Industry Association si prevede che entro il 2025 i Millennials supereranno la soglia di oltre il 75% della popolazione lavoratrice, un dato da tenere bene in considerazione per i brand che intendono soddisfare i bisogni dei consumatori, differenziandosi dai competitors.

Le principali esigenze del cliente Outdoor sono flessibilità, valore e soprattutto connetività, un fattore strettamente legato all’ambito generazionale: il 46% dei Millennials ricerca informazioni sugli articoli tramite mobile e il 75% sceglie di effettuare la spesa online, considerando le recensioni nel 59% dei casi.

La decisione di acquisto è influenzata principalmente dal valore percepito del prodotto, in particolar modo nel web, dove manca l’esperienza sensoriale e tattile dello shopping tradizionale. Il prezzo non sarà quindi la sola variabile in grado di determinare l’affare, considerando altresì che l’acquirente Sports & Outdoor è più sensibile alla stagionalità della merce ricercata e meno al fattore saldi.

“Il consumatore Outdoor domanda flessibilità, prodotti adatti alle sue esigenze e con alto valore percepito sia dei materiali che della marca – ribadisce Valentino Bergamo, CEO di Calicantus – le aziende del settore hanno la necessità di segmentare il proprio mercato di riferimento per acquisire o consolidare la propria posizione sul mercato e trovare nuove opportunità di business”.

Tablet, smartphone e smartwatch hanno reso accessibili i contenuti da qualsiasi posizione: informazioni e dettagli su brand e prodotto sono disponibili anche durante l’esperienza outdoor. A determinare il valore del marchio e dei prodotti ad esso associati è un racconto, fatto di immagini, sensazioni che nascono da una strategia, un percorso di narrazione indispensabile per qualsiasi brand che intenda coltivare ulteriori possibilità di crescita.