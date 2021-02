eTaxi accetterà i pagamenti delle corse in Bitcoin

La scelta di accettare pagamenti in Bitcoin è dovuta alla sempre maggiore diffusione della cryptomoneta ed alla propensione all’innovazione da parte della sigla eTaxi. Al momento il servizio è disponibile solo in abbonamento, ma, a breve, sarà possibile pagare in Bitcoin anche senza abbonamento e saranno accettate altre cryptomonete come Ethereum, Litecoin e Dash. “La clientela internazionale ha già richiesto in passato di poter pagare in Bitcoin, specie sulla piazza di Milano”, spiega Antonio Catanzaro, presidente della sigla eTaxi. “Noi cerchiamo di seguire sempre l’innovazione tecnologica, che contraddistingue la nostra sigla ed abbiamo ritenuto importante permettere ai nostri clienti di pagare in Bitcoin e, nel futuro, in altre cryptocurrency”.

I clienti potranno utilizzare le proprie crypto per pagare il taxi, scansionando un semplice QR Code da un App dedicata.

eTaxi sarà supportata in questo affascinante viaggio nell’innovazione da Future’s Value, società specializzata in Blockchain, Cryptoasset e Finanza Decentralizzata. L’azienda è stata fondata da Pasquale Sorgentone, imprenditore in ambito management consulting e digital transformation, autorità nel campo Blockchain ed autore del libro “Il Futuro del Valore”, tradotto anche in lingua inglese. “Per noi è una grande opportunità supportare eTaxi in questo viaggio nel mondo della Blockchain e dei Cryptoasset”, afferma Sorgentone, “Il nostro coinvolgimento sarà legato alla formazione, al coaching operativo ed all’evoluzione della loro piattaforma di pagamento crypto, utilizzando il nostro software Crypto Payment System.”