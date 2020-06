I 6 migliori regali tecnologici che puoi fare quest’anno

Per la casa, per lo sport, per divertimento, la tecnologia ti offre oggi delle soluzioni davvero innovative. E la cosa migliore è che ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche, dal compleanno della nonna al diploma, dal pensierino al regalo importante, se sei indeciso un regalo tech renderà felice praticamente chiunque!

Amanti della musica? Vai col bluetooth!

Le cuffie bluetooth sono un regalo desiderato praticamente da tutti. Leggere, facili da usare, con una connettività perfetta, si distinguono rispetto ai modelli del passato principalmente per due caratteristiche. La prima è un netto miglioramento della capacità di isolamento, diventata praticamente perfetta. La seconda è il fatto che quasi tutti i modelli ormai regolano automaticamente l’audio, impedendo di alzarlo a livelli che possono essere pericolosi per l’udito. Questo le rende un regalo perfetto anche per bambini e ragazzi, che tendono ad ascoltare la musica a tutto volume. Il mercato ne propone diversi modelli in varie fasce di prezzo, puoi visitare LaTop10 per scoprire quali sono le cuffie bluetooth migliori del 2020.

Oltre alle cuffie, anche le casse bluetooth sono diventate un oggetto imperdibile. Con dimensioni ridotte e la resistenza all’acqua presente in quasi tutti i modelli, sono un regalo perfetto per i viaggiatori e per chi ama sentire i podcast nella vasca da bagno.

Cambia lo sport e il tempo libero con lo smartwatch

Segnano l’ora, ma non solo. Calcolano il battito cardiaco, la posizione gps, il numero di passi, il numero di piani saliti e ti dicono anche quando è il momento di idratarti. Possono nuotare con te, ti avvisano se hai ricevuto un messaggio e pesano davvero poco. Uno smartwatch è praticamente un’assistente personale da polso. E se un tempo era più indicato per gli sportivi, oggi tutti ne vogliono uno. Le nuove funzioni infatti, oltre a tenere conto di dati corporei come le calorie bruciate, possono orientarti durante un’escursione, farti leggere mail e messaggi e memorizzare diverse informazioni utili anche per il tempo libero.

Pulizie divertenti con l’aspirapolvere senza fili

Sembra che i produttori di aspirapolvere si siano accordati per progettare modelli assolutamente sorprendenti. Non è un caso, infatti, che i nuovi aspirapolvere senza fili siano tra gli oggetti più ambiti da uomini e donne di tutte le età. Sono pratici, leggeri, ipermaneggevoli e garantiscono una pulizia ottimale in ogni angolo della casa e dell’automobile. Oltre all’ergonomia particolarmente intelligente, con i loro numerosi accessori sono in grado di trasformarsi da aspirabriciole a scopa elettrica con un click. E, cosa non meno importante, le batterie si ricaricano in poco tempo e hanno una durata di tutto rispetto.

E per i più pigri: il robot!

È un prodotto speculare all’aspirapolvere senza fili. Tanto il primo può essere montato, smontato e maneggiato a piacimento, tanto il secondo lavora in autonomia. Molti modelli sono anche collegati a un’app che consente di avviarli addirittura quando si è fuori casa. Altri invece propongono la funzione lavapavimenti. In ogni caso, il robot pulisce la casa in modo egregio senza che tu debba alzare un dito. E se è vero che non può raggiungere le superfici verticali, le sue spazzole in compenso sono in grado di igienizzare tutti gli angoli della tua casa.

Lo spazzolino elettrico per sorrisi smaglianti

Se una volta uno spazzolino da denti non veniva neanche preso in considerazione per un regalo, oggi il tuo amico geek probabilmente non aspetta altro. I modelli più avanzati, collegati a un’app, monitorano la qualità e il tempo del lavaggio e ti restituiscono una valutazione finale. Inoltre, sono davvero adatti a tutti perché presentano diverse modalità di pulizia, almeno una delle quali è dedicata ai denti sensibili, e le loro setole sono in grado di raggiungere anche gli angoli più difficili. Clicca su questo articolo di repubblica.it per saperne di più, l’igiene orale è diventata interattiva e divertente!

Droni e mirrorless per viaggiatori pro!

È interessante notare come, sulla nota piattaforma turistica Airbnb, fiocchino esperienze con droni ed escursioni fotografiche. È segno di un rinnovato interesse per la fotografia in viaggio, tendenza che stava lentamente scemando a causa della diffusione delle reflex e, soprattutto, dei loro numerosi e pesanti obiettivi. Spesso infatti una buona attrezzatura fotografica si rivelava inconciliabile con il peso del bagaglio consentito da alcune compagnie aeree. Ora non è più così. Sia le fotocamere mirrorless che i droni offrono il duplice vantaggio di essere davvero leggeri e comodi da trasportare, e di avere diverse fasce di prezzo. In questo modo sono diventati regali ambiti anche per i ragazzi e i principianti, e a te faranno fare sicuramente un figurone!