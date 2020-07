Il volo dell’e-commerce post Covid-19 e l’importanza di una strategia digitale per la crescita economica

La recente diffusione del virus Sars-Cov 2 ha avuto degli effetti pesanti sull’andamento dell’economia mondiale. La pandemia ha infatti avuto conseguenze sia dal punto di vista economico, che dal punto di vista sociale, modificando in maniera repentina e decisa le abitudini di consumo degli individui. Molte persone, durante questi mesi di lockdown, hanno dovuto cambiare totalmente la propria quotidianità e riorganizzare ogni momento della giornata.

Il settore dell’e-commerce si è rivelato strategico per fronteggiare le restrizioni dettate dall’emergenza coronavirus. La crescita degli acquisti online è stata talmente forte e repentina da mettere in crisi persino colossi come Amazon, che nella prime fasi ha dovuto interrompere le spedizioni di beni non di prima necessità per rispondere ad una massiccia domanda. Le tecnologie digitali hanno dato la possibilità a molte aziende di continuare il proprio business nonostante la chiusura forzata, molte delle quali non avevano ancora utilizzato canali distributivi digitali ma hanno saputo cogliere le opportunità offerte dalla situazione digitalizzandosi in tempi rapidi. Fin dall’inizio del lockdown infatti, il settore del commercio online ha registrato una crescita notevole, sia nel settore alimentare e dell’approvvigionamento domestico, che nei settori di consumo in generale.

Tutto questo permette di riflettere ed interrogarsi sul futuro, favorendo le aziende con un nuovo bagaglio di esperienza e di competenze da sfruttare al massimo. Il settore del commercio in particolare si trova agli albori di una rivoluzione silenziosa, dove la digitalizzazione dei processi aziendali, e la costruzione di un legame con i clienti attraverso le piattaforme digitali, avrà un ruolo sicuramente primario.

Nonostante ciò, molte aziende si trovano ancora in difficoltà per quanto riguarda la digitalizzazione del proprio business. Oggi giorno sono infatti necessarie competenze specifiche per la creazione di contenuti accattivanti in grado di penetrare il mercato in maniera decisa sul web. Per tale ragione conviene sempre affidarsi a persone esperte e qualificate in materia. Officina WebDesign rappresenta una realtà importante nel settore della creazione e promozione di contenuti online.

Collegandosi al sito Officina WebDesign è possibile mettersi in contatto con professionisti altamente preparati. Officina WebDesign è in grado di fornire assistenza completa al cliente accompagnandolo in maniera efficiente nel processo di digitalizzazione del business. È possibile fare affidamento su un team di professionisti in grado di coordinare tutte le attività e realizzare e- commerce performanti ed efficaci dal punto di vista del ritorno in termini di fatturato. È anche possibile usufruire di servizi volti alla stesura di strategie complete di comunicazione online adatte ad ogni tipologia di impresa. I servizi offerti dall’agenzia si articolano anche nella formazione completa nell’ambito del marketing digitale fino ad arrivare al tema della sponsorizzazione e alla cura dell’azienda di personaggi pubblici, servizio offerto in collaborazione con MarketingDigitalMind.

La trasformazione non è quindi più semplicemente un’opzione a disposizione dell’azienda, ma si tratta di una vera e propria opportunità da cogliere e, per sfruttare al meglio questa opportunità, è necessario farsi guidare da professionisti del settore, capaci di indirizzare la strategia digitale sulla strada del successo.