L’importanza di misurare il successo online al centro di un webinar GoDaddy

Ogni giorni leggiamo e produciamo un’enorme quantità di dati, e il ritmo con cui questi aumentano ha raggiunto ritmi senza precedenti. Si è stimato, infatti, che tra il 2018 e il 2020 sono stati prodotti il 90% di tutti i dati prodotti dall’inizio dell’umanità fino a oggi. Impressionante, vero? Ma cosa comporta tutto ciò per chi gestisce un piccolo business? A rispondere alla domanda è Enzo Santagata, Country Manager Italy presso DQ&A-Incubeta : “Per le nostre attività, online ma non solo, questo significa che non ci sono più scuse per non misurare tutto ciò che riguarda il nostro business”, spiega Santagata docente del prossimo GoWebinar di GoDaddy “Misurare il successo online: definire obiettivi, KPI e monitorare i risultati” che si svolgerà il 16 dicembre alle ore 14.00.

“La misurazione e l’analisi dei dati non possono più essere una scelta – continua Santagata – Capire come gli utenti interagiscono con i nostri siti o con le nostre app, è il primo passo per individuare le aree di miglioramento e fornire esperienze sempre migliori ai nostri clienti.”

Definire indicatori chiave di performance e analizzare i risultati è quindi fondamentale per il successo di un business. Ma come fare? Alcure risposte arriveranno proprio durante il webinar gratuito “Misurare il successo online: definire obiettivi, KPI e monitorare i risultati” che terrà Santagata e che si svolgerà il 16 dicembre alle ore 14.00 sulla pagina Facebook di GoDaddy. Durante il webinar, Santagata spiegherà come definire obiettivi e KPI, come misurarli, e inoltre parlerà degli strumenti utili e delle fonti di dati più utilizzate.

Il tema affrontato da Santagata si inserisce all’interno dell’iniziativa di formazione GoWebinar, il programma definito da GoDaddy in accordo con i massimi esperti di digital marketing italiani, per rispondere in modo efficace agli interrogativi che startupper o imprenditori di piccole e medie imprese possono porsi nel momento in cui lanciano i loro progetti sul web. Il concept alla base del progetto GoWebinar è quello di creare una community, uno spazio di incontro e di scambio tra doers per dare vita a nuovi progetti, nuovi sogni, nuove possibilità.