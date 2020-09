PwC Italia e KPI6 unite per la Customer Intelligence: presentata la prima analisi dedicata al settore automotive

Un osservatorio in grado di monitorare i trend di consumo e i nuovi comportamenti dei cittadini, rispondendo alle sfide e alle esigenze dettate dall’attuale fase di incertezza e delineando in modo preciso i nuovi scenari di mercato in cui aziende e consumatori si devono interfacciare. E questa l’iniziativa che vedrà unire le forze PwC e KPI6, azienda specializzata nella digital customer intelligence, e che prende il via con una prima analisi focalizzata sul settore automotive.

L’approfondimento rileva un forte impatto negativo della recente emergenza sanitaria sul livello di fiducia dei consumatori e sulla loro propensione alla spesa.

Sebbene infatti la fine del lockdown abbia dato il via a un graduale recupero in termini di sentiment positivi da parte dei consumatori, gli ultimi mesi sono stati connotati da un forte trend oscillante. Nel mese di luglio il livello di fiducia dei consumatori è tornato ai livelli pre-Covid, registrando in seguito, tra luglio e agosto, decrementi e incrementi di similare entità in successione, per tornare ai primi di settembre ad un valore vicino a quello registrato prima dello scoppio della crisi sanitaria. Nella seconda settimana di settembre, tuttavia, assistiamo ad un significativo crollo dell’indice, pari a 70 punti percentuali.

Un andamento analogo si è verificato per quanto riguarda le intenzioni di acquisto di nuove auto che, dopo un periodo particolarmente negativo connesso all’emergenza sanitaria, ha ricominciato a crescere, pur registrando un decremento negli ultimi mesi. La propensione all’acquisto di auto è calata di circa il 60%, mentre si rileva una frenata molto più brusca degli acquisti effettuati. Ciò è dovuto alla mancata sollecitazione del consumatore a cui va sommato l’impatto di cause di forza maggiore, come la momentanea difficoltà economica.

Sia le automobili che i mezzi di trasporto pubblico hanno risentito in modo significativo della recente crisi sanitaria (rispettivamente, sono passati da valori di sentiment[1] pari a 53,51 e 39,78 nel mese di febbraio a valori pari a 29,69 e 31,26 nel mese di agosto), mentre si è consolidata una preferenza verso la micro-mobilità e le biciclette, in particolare, come mezzo di locomozione privato sulle brevi distanze. Assume rilevanza anche l’aspetto della sostenibilità, con un forte interesse verso le auto elettriche che incontrano il favore dei consumatori, con un distacco ancora più netto rispetto alle altre tipologie di veicolo nella situazione pre Covid-19.

Emerge inoltre che la maggioranza della popolazione analizzata (circa 48.000 utenti, corrispondente al 58% del campione) preferisce la modalità di acquisto e possesso del veicolo rispetto al noleggio e allo sharing. Allo stesso tempo, si nota un trend interessante che vede un leggero aumento della preferenza verso il noleggio, dai 32.370 utenti a febbraio (39% del campione) a 34.860 utenti ad agosto (42% del campione).

Diventano centrali i canali digitali, che guadagnano popolarità a dispetto dei canali tradizionali (dove registriamo, rispetto ai primi giorni di febbraio dell’anno corrente, un aumento del volume di conversazioni sul digitale del 100% e un trend stabile sui canali tradizionali), anticipando un potenziale e significativo spostamento verso la vendita online, favorita dall’implementazione di tecnologie abilitanti quali la realtà aumentata e la realtà virtuale.

Alberto Nasciuti, co-founder e CEO di KPI6, ha annunciato ufficialmente l’accordo raggiunto: “Cinque mesi fa con il mio team ci chiedevamo come la pandemia avrebbe stravolto le nostre vite.

Oggi, dopo mesi di lavoro, finalmente posso annunciare uno dei più grandi traguardi mai raggiunti da KPI6: una Joint Business Relationship con PwC Consulting (Italy), qualcosa che pochissime startup al mondo possono vantare.”

“Ma come in un iceberg – continua Nasciuti – dove solo la minima parte è visibile, mi rendo conto che la maggior parte di questa collaborazione è fatta di sacrifici, preoccupazioni per il futuro, incertezze, errori, ma soprattutto dall’incontro con persone visionarie e fortemente motivate a superare ogni ostacolo che la crisi ci ha messo davanti.

Voglio quindi ringraziare tutti coloro che hanno messo anima e corpo in questa impresa, e che sono riuscite a trasformare le notti insonni passate davanti a tonnellate di Big Data in qualcosa di straordinario!”

Domenico Agnello, New Ventures Innovation Lead di PwC Italia, commenta così la partnership: “In un contesto in continuo cambiamento è importante aprire nuove strade. Le aziende si trovano ad affrontare un momento storico ricco di sfide che possono essere superate solo attraverso soluzioni innovative e approcci strutturati. La collaborazione tra PwC e KPI6 mira ad innovare ulteriormente strumenti e potenzialità creando sinergia tra le competenze di PwC e la tecnologia di KPI6. Grazie a sistemi di AI, Machine Learning e analisi semantica sarà possibile aprire nuovi orizzonti di analisi ed approfondimenti fornendo alle organizzazioni pubbliche e private insights unici sul consumatore e sul cittadino del #NewNormal”.