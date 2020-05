Tecnologia, arriva l’app per la (vera) energia green

NeN, il primo player enertech in Italia, ha lanciato l’app per attivare e gestire una fornitura 100% green di luce e gas. Una fornitura davvero verde e sostenibile, con energia proveniente solo da fonti solari, eoliche e idriche sparse sul territorio nazionale.

L’app di NeN, disponibile sia in versione iOs che Android, digitalizza l’intera esperienza di attivazione e gestione dell’energia elettrica e di gas, a cominciare dal famigerato “switch”: con NeN, infatti, basta fotografare con il proprio smartphone l’ultima bolletta, o fare un upload di quella in formato digitale, per ottenere una rata personalizzata al centesimo, basata sui consumi di ciascun utente. L’utente, quindi, può procedere all’attivazione del servizio, che funziona come un abbonamento: la rata rimane fissa per 12 mesi, garantendo prevedibilità della spesa per un anno.

Ma cosa vuol dire “verde davvero”? «E’ molto semplice: NeN compra il 100% della sua energia da produzioni rinnovabili e made in Italy, senza realizzare alcuna pratica di “greenwashing”, ovvero un’operazione di “pulizia” dell’energia, per cui è possibile proporre offerte “green” anche acquistando energia prodotta in modo non green – spiega Stefano Fumi, CEO di NeN -Si tratta di una pratica molto diffusa nel mondo dell’energia: le aziende acquistano titoli provenienti da produzione rinnovabile – i cosiddetti certificati di origine o RECs – per un volume corrispondente a quello dell’energia “grey” servita agli utenti. Abbiamo deciso di non far scegliere: chi sottoscrive la nostra unica offerta luce lo fa sapendo che acquisteremo solo energia elettrica proveniente dal sole, dal vento e dall’acqua».

NeN, inoltre, è stata costruita per rendere più sostenibile l’intera esperienza di fornitura e consumo di energia, coinvolgendo nell’impegno anche l’utente: tramite l’app, l’utente potrà monitorare i consumi in qualsiasi momento e capire da dove arrivano, fino ad ottenere il dettaglio di consumo a livello di singolo elettrodomestico; l’app, in questo modo, aiuterà l’utente a ottimizzare i consumi, aiutandolo a migliorare abitudini e comportamenti quotidiani in ottica di risparmio e uso responsabile dell’energia.

«Vogliamo portare nel mondo dei consumi energetici il potere dei dati, con l’obiettivo di abilitare stili di vita più efficienti e sostenibili: stiamo lavorando su dei dispositivi che permetteranno ai clienti di avere accesso, in modo semplice, a dati azionabili sulle proprie abitudini di consumo, in modo da modificare i propri comportamenti verso abitudini più sostenibili – conclude Daniele Francescon, Head of Growth e tra i pionieri di NeN – Enertech per noi vuol dire proprio questo: ci serviamo della tecnologia per favorire un approccio customer-centrico, orientato a far vivere all’utente la miglior esperienza di servizio possibile».

Il servizio di fornitura gas e luce 100% green di NeN è attivo in tutta Italia: è possibile ottenere una rata personalizzata in pochi minuti su www.nen.it, e gestire il proprio servizio dall’app sviluppata sia per iOs che per Android.