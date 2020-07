Valori, innovazione e sostenibilità: i driver della ripresa secondo i trend della Accenture Technology Vision

Per competere e avere successo in un mondo in ripresa da una sfida grande come quella rappresentata dalla recente emergenza sanitaria, le aziende devono garantire un punto di incontro tra il valore d’impresa, i nuovi valori delle persone e sostenibilità dei processi di innovazione. Ecco quanto riportato all’interno dell’Accenture Technology Vision 2020, la ventesima edizione della relazione annuale di Accenture che prevede le tendenze tecnologiche chiave che caratterizzano il modo di lavorare e di vivere degli anni a venire.

Secondo l’edizione 2020, per riprendersi con successo, le aziende devono adottare il più rapidamente possibile mentalità e prospettive nuove, riesaminando i modelli fondamentali di business e tecnologici per creare nuove basi di concorrenza e di crescita.

Da decenni, infatti, il mondo non si trovava ad affrontare una prova impegnativa come quella che si è presentata nel corso degli ultimi mesi. COVID-19 ha profondamente trasformato non solo la vita delle persone, ma ha anche influenzato in modo significativo tutti i mercati, stravolgendo i processi e le priorità delle organizzazioni di ogni settore.

Già prima della pandemia, le aziende avvertivano il bisogno di tracciare un percorso nuovo per rendere il proprio business più agile e resiliente, individuando innovativi e più dinamici stimoli di crescita. Secondo alcune ricerche di Accenture, infatti, la maggior parte dei dirigenti intervistati (75%) ritiene che il ritmo delle perturbazioni sia aumentato negli ultimi tre anni e il 93% afferma che l’esistenza stessa della loro azienda è spesso messa a rischio da modelli operativi che non riescono a tenere il passo con i tempi. Inoltre, il 63% dei dirigenti individua nella lentezza dei processi decisionali un grande ostacolo all’agilità.

In questo contesto di profonda incertezza e urgenze rinnovate, l’innovazione non si è però arrestata. I robot disinfettano le città, cucinano cibo negli ospedali e consegnano pacchi, i dispositivi intelligenti monitorano la salute dei pazienti e raccolgono preziosi dati sanitari, la collaborazione uomo-macchina sta lasciando la fase di proof-of-concept per diventare uno strumento concreto per gli scienziati che studiano il virus. Mentre gran parte del mondo è immobilizzata, l’innovazione sta accelerando.

In questo nuovo scenario le organizzazioni sono chiamate ad agire secondo una progettualità a lungo termine. Il bisogno immediato di innovazione tecnologica, infatti, è solo una parte della strategia da mettere in atto per superare con successo questo periodo e affrontare in modo sostenibile l’era post-COVID in linea con le nuove esigenze del mercato. In particolare, all’interno Technology Vision 2020, Accenture ha analizzato in che modo i valori delle persone si stiano trasformando e come i modelli tecnologici dell’era digitale non siano sempre in sintonia con quei valori, generando uno squilibrio che Accenture denomina “tech-clash”. Le aziende che non gestiranno questo disallineamento si troveranno ad affrontare un clima di sfiducia e insoddisfazione crescente da parte dei consumatori.

Prendiamo in considerazione, ad esempio, la crescente preoccupazione delle persone rispetto al tema legato alla privacy dei dati. Oggi l’esigenza di localizzare le persone e raccogliere dati sanitari per tracciare la diffusione del virus sta complicando in modo esponenziale il dibattito. La necessità di affrontare un problema globale di salute pubblica apre un nuovo fronte nel divario già crescente tra i valori delle persone e il valore dell’impresa. Ora che le aziende cercano nuove soluzioni, concentrarsi solo su obiettivi immediati

potrebbe compromettere gli sforzi fatti per allinearsi con i bisogni delle persone a lungo termine, amplificando il “tech-clash”.

Nel breve termine la sfida più impellente è sicuramente rappresentata dal riuscire a superare l’incertezza attuale, affrontando difficoltà che si differenziano a seconda dei settori e delle imprese stesse. In tal senso, la pandemia ha rivelato quali aziende si trovassero in una situazione più a rischio, e quali, scommettendo su agilità e resilienza, stanno già dimostrando significativi segni di ripresa. Ciò che emerge da questo quadro, dunque, è che la tecnologia non è più un’opzione, ma un requisito indispensabile per garantire sinergia tra dipendenti, consumatori e partner commerciali. Gli strumenti tecnologici stanno dando modo a tutti noi di rimanere in contatto con amici e familiari e di continuare a lavorare.

Analizzando il contesto a lungo termine, invece, la sfida per le aziende sarà riuscire a ristrutturarsi e riprendersi con successo quando il peggio della pandemia sarà passato. Per le imprese che sapranno giocare con intelligenza le loro carte, promuovendo la loro trasformazione digitale e cercando di capire in che modo le tecnologie emergenti potranno soddisfare i nuovi bisogni delle persone, si apriranno nuove opportunità per il futuro.

Al momento, le vere dimensioni dell’impatto che il COVID-19 avrà sulla nostra vita, sull’economia globale e sulle imprese non sono ancora chiare. Certo è che questa crisi sta agendo come uno straordinario catalizzatore di cambiamento. Si avverte un bisogno di innovazione mai riscontrato in precedenza, sollecitato da sfide nuove e dirompenti. La domanda per le imprese è quindi con quanta rapidità riusciranno ad agire.

“I trend della Tech Vision risultano oggi ancora più attuali: la pandemia ci ha proiettato di colpo in un mondo virtuale, basato su connessioni e interazioni a distanza, dando origine ad una situazione di forte discontinuità. Sono emerse alcune fragilità correlate alla parziale digitalizzazione del nostro ecosistema e si è preso atto di come la tecnologia sia diventata un requisito indispensabile. Nel periodo che ci attende sarà ancora più strategico disporre di strumenti innovativi, scalabili e con costi sostenibili per competere in mercati sempre più liquidi. Il mondo delle imprese, sia pubbliche che private, deve accelerare la ridefinizione dei propri modelli operativi ed attivarli in tempi rapidi, indirizzando le criticità riscontrate e capitalizzando le esperienze affrontate per generare nuovo valore. Le aziende che avranno il coraggio e la lungimiranza di trasformare il proprio business più di quanto richiesto dalle esigenze immediate, con una visione a lungo termine, potranno cogliere un’opportunità unica: agilità e resilienza saranno capacità critiche per affrontare le dinamiche di mercati sempre più volatili e sarà fondamentale puntare sul capitale umano, assicurando formazione e sviluppo di nuove competenze e gli strumenti necessari per garantire alle persone la capacità di adattamento richiesta da questi nuovi scenari” ha dichiarato Fabio Benasso, Presidente e Amministratore Delegato di Accenture Italia

“Se l’anno scorso stavamo entrando nell’era post-digitale, in cui la trasformazione tecnologica si configurava come requisito base per rimanere competitivi, l’impatto di COVID-19 ha cambiato le carte in tavola, catapultandoci nel futuro nel giro di pochi mesi e rendendo urgente il bisogno di innovazione digitale che in passato poteva apparire a molti come condizione secondaria – ha dichiarato Valerio Romano, Intelligent Cloud & Engineering Director di Accenture – “Le aziende hanno bisogno di mettere in atto trasformazioni audaci, sovvertendo le regole dell’innovazione, per poter rimanere competitive e identificare i bisogni delle persone e della comunità in modo efficace e tempestivo. Il contesto attuale impone alle imprese oggi più che mai di agire con agilità, trasparenza e senza margine d’errore, dal momento che la crisi sanitaria ha accelerato con una rapidità senza precedenti la necessità di tecnologia e innovazione digitale, acuendo al contempo la frustrazione legata al tech-clash. Le imprese dovranno quindi essere abili nel coniugare l’implementazione di tecnologie emergenti e all’avanguardia con i mutati bisogni delle persone, organizzando ecosistemi solidi basati sulle collaborazioni e sul digitale. Coloro che sapranno agire rapidamente mantenendo una progettualità a lungo termine saranno in grado di cogliere al meglio le opportunità che questo contesto incerto, ma stimolante, ha da offrire”.

I 5 trend della Technology Vision 2020

Quando Accenture ha pubblicato il report Technology Vision 2020 individuando i trend tecnologici in atto, il COVID-19 non aveva ancora assunto le dimensioni di una pandemia. Tuttavia, l’emergenza sanitaria ha accelerato i processi di innovazione rivelandone sia il grande potenziale che le nuove sfide da affrontare per trasformare questi processi in modelli sostenibili per il futuro.

In base al report stilato da Accenture, trascurare i nuovi valori e le mutate aspettative dei consumatori nel periodo di emergenza non solo espone le aziende al rischio di lasciare i clienti insoddisfatti o di demotivare il personale, ma anche di non cogliere il potenziale di crescita e le possibili innovazioni future. Ecco i cinque trend individuati dalla Technology Vision e riletti alla luce dei nuovi scenari con cui le organizzazioni dovranno confrontarsi per superare il “tech-clash” e creare nuove forme di business value che in parte saranno trainate da relazioni più strette e basate sulla fiducia con gli stakeholder: