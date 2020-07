WooCommerce Vs Shopify: qual è la migliore piattaforma di e-commerce?

WooCommerce Vs Shopify: quale scegliere? Questa è una delle domande che si fa chi decide di aprire un negozio di e-commerce. Parliamo di due piattaforme famose, popolari sia in Italia che all’estero, entrambe ottime per la costruzione del proprio negozio. Capire al volo qual è la migliore piattaforma di e-commerce tra queste due soluzioni non è semplice, ma analizzando le caratteristiche che presentano e le esigenze proprie è possibile orientarsi con più facilità verso una piattaforma anziché verso un’altra.

WooCommerce Vs Shopify: pro e contro delle due piattaforme più usate per l’e-commerce

Come anticipato, per capire qual è la miglior piattaforma di e-commerce tra le due opzioni in questione è importante tener conto delle proprie esigenze. Entrambe le soluzioni presentano numerosi vantaggi e sono simili per alcuni aspetti, ma presentano anche delle differenze da tenere in considerazione. Infatti, come accade quando si sta decidendo quale logo designer professionale ingaggiare oppure quale web writer assumere, anche in questo caso il confronto tra le varie proposte va fatto attentamente.

Shopify: pro e contro

Pro:

– Sai sempre quanto paghi al mese.

– Esistono diversi piani, per ogni esigenza.

– La piattaforma assicura un’ottima sicurezza.

– Si tratta di una piattaforma adatta anche per il dropshipping.

– Per aprire il proprio negozio bastano pochi minuti.

– Buona assistenza clienti.

– Ci sono numerosi temi tra cui scegliere (alcuni a pagamento).

– Nello store è possibile trovare tantissime app utili, gratis oppure a pagamento.

– Per aprire il negozio non servono competenze specifiche.

Contro:

Non puoi controllare totalmente il tuo negozio.

Chi è particolarmente esigente potrebbe trovare poche risorse per la personalizzazione.

C’è un pagamento mensile fisso, aspetto che può non piacere a tutti.

Woocommerce: pro e contro

Pro:

È possibile avere il totale controllo del proprio negozio.

Il negozio può essere personalizzabile in tantissimi modi.

Ci sono tantissimi plugin e temi tra cui scegliere.

Si può configurare facilmente con WordPress.

È una piattaforma gratuita.

Contro:

Nonostante il plugin Woocommerce sia gratuito i costi per l’acquisto di temi e app possono essere abbastanza alto.

Devi controllare tutto tu: sicurezza, funzionamento del sito, ecc.

Worpress ed i vari plugin richiedono numerosi aggiornamenti che portano via tempo e che possono bloccarsi se non sono aggiornati sempre.

Questa piattaforma richiede qualche conoscenza tecnica.

WooCommerce Vs Shopify: le differenze

A questo punto, per capire qual è la miglior piattaforma di e-commerce tra Shopify e Woocommerce è necessario analizzare le differenze che ci sono tra le due soluzioni.

Shopify richiede un pagamento mensile mentre Woocommerce no: questo aspetto può rappresentare un problema per alcune categorie di commercianti.

Shopify non permette di avere il totale controllo del proprio negozio, mentre Woocommerce sì: per gli smanettoni sicuramente è meglio poter controllare tutto tra cui la sicurezza dei dispositivi usati e quelli della rete, ma chi è meno esperto potrebbe apprezzare il fatto che ci sia qualcuno che controlla parte del lavoro come per esempio la sicurezza, aspetto importantissimo sia per il commerciante che per gli utenti che navigano. Ovviamente avere meno controllo significa anche doversi accontentare di funzioni più limitate e preimpostate, ma non doversi preoccupare di ogni aspetto può compensare a queste “mancanze”.

Shopify è meno personalizzabile rispetto a Woocommerce: anche in questo caso, chi ci tiene particolarmente alle personalizzazioni potrebbe preferire Woocommerce che permette decisamente di sbizzarrirsi con le personalizzazioni.

Woocommerce richiede qualche competenza tecnica, mentre su Shopify un negozio può essere avviato anche da chi è alle prime armi.

Queste sono le principali differenze tra le due piattaforme di e-commerce. Ora probabilmente ti chiedi quale fa per te. Semplificando le differenze possiamo dire che Shopify offre una soluzione pronta all’uso, mentre Woocommerce richiede qualche conoscenza tecnica. Di conseguenza, chi ha competenze tecniche a coloro che hanno bisogno di una soluzione complessa, personalizzabile, che sia adatta anche ad attività complesse e che richiedono funzionalità speciali può optare per Woocommerce. Invece per gestire un negozio che non presenta esigenze particolari, che sia facile da attivare con pochi click c’è Shopify.

Questo non significa che Shopify sia una piattaforma priva di strumenti adatti per la personalizzazione, anzi, nello store ci sono tantissimi temi ed app, ma alcune sono a pagamento.

Woocommerce o Shopify: quale conviene di più a livello economico?

Anche in questo caso la risposta è: dipende dalle esigenze che si hanno. Bisogna precisare che Woocommerce, pur non richiedendo una tariffa mensile fissa può presentare diversi costi che in alcuni casi superano quelli previsti da Shopify. Parliamo del costo del hosting e delle app, dei certificati di sicurezza, ecc.

Ad ogni modo, in entrambi i casi esistono più piani tra cui scegliere, quindi per capire quel delle due piattaforme permette di risparmiare di più in primis è necessario tener conto della tipologia di e-commerce che si intende avviare.