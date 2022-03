3 modi smart per trovare rapidamente una casa in affitto

Cercare casa in affitto può essere veramente stressante. Prezzi troppo alti, poche case disponibili, annunci fasulli… Per questo ogni consiglio che aiuti a localizzare l’immobile giusto per le proprie esigenze è sempre ben accetto, sei d’accordo? Benché serva anche un pizzico di fortuna per trovarsi al posto giusto nel momento giusto, ci sono metodi “intelligenti” che possono aiutare a far trovare una casa in affitto velocemente. Vediamoli insieme.

Le 3 soluzioni meno scontate per trovare una casa in affitto

Passando dalle soluzioni più scontate che probabilmente già conosci, ci sono delle opzioni molto vicine che probabilmente però non hai preso in considerazione. Per questo ti abbiamo riepilogato 3 metodi “smart” per cercare casa in una realtà come quella in cui stiamo vivendo adesso.

1. Trovare casa in affitto grazie a un insolito passaparola

Il passaparola tra conoscenti è da sempre un buon modo per trovare casa, ma da quando esistono smartphone e internet le cose sono ancora più facili! Non serve trovare le persone per strada o fare infinite telefonate per sapere se qualcuno è a conoscenza di una casa in affitto disponibile. Molte persone infatti dimenticano quali eccezionali mezzi abbiamo oggi a nostra disposizione per comunicare con parenti, amici e conoscenti.

Stiamo parlando di soluzioni pratiche come uno status su WhatsApp oppure una storia su Instagram o su Facebook. Anche la pubblicazione di un semplice post di richiesta di aiuto può essere sufficiente, ma le storie e gli status servono come promemoria, da pubblicare magari una volta a settimana, per ricordare a tutti la tua necessità di trovare un affitto il prima possibile o con le specifiche caratteristiche che stai cercando.

2. Portali internet innovativi per la ricerca di case in affitto

Ovviamente internet non serve solo per comunicare con gli altri. Oggi sul web si trovano centinaia di siti dove trovare case in affitto. Purtroppo non è sempre così scontato riconoscere il portale giusto e si possono perdere giornate intere dietro annunci che poi si rivelano inconcludenti. Capita spesso infatti che appartamenti interessanti e con prezzo accessibile siano già stati affittati, anche se recentemente pubblicati. Come riuscire quindi ad avere la possibilità di “accaparrarsi” una casa in affitto prima che ti scappi sotto al naso?

Dopo aver indagato un po’ abbiamo scoperto che la soluzione più smart per non perdere le occasioni è trovare il tuo prossimo immobile in affitto su Rentola.it. Questo sito, oltre ad avere numerosi annunci suddivisi per località o prezzo, offre dei servizi innovativi che altrove non si trovano e che possono farti risparmiare tempo prezioso. Il più interessante a nostro parere è la possibilità di inserire una personale scheda inquilino per essere contattati direttamente dai proprietari o dalle agenzie, anche prima della pubblicazione dell’annuncio di un immobile. Ovviamente esistono anche altri siti più o meno simili, ma spesso sono super battuti dagli utenti e quindi bisogna passarci giornate intere per trovare un’opzione veramente disponibile.

3. I social network

Abbiamo già parlato di social network, riferendoci al passaparola fatto con le persone che conosciamo. In realtà, soprattutto su Facebook e Instagram, le probabilità di trovare casa in affitto vanno ben oltre ai messaggi sul proprio profilo. Tra i metodi più conosciuti per trovare casa grazie ai social network c’è per esempio il marketplace di Facebook, che però viene altamente spulciato da chiunque cerchi una locazione. In realtà ci sono mezzi più potenti e, per la nostra esperienza, anche molto più efficaci per trovare il tuo prossimo immobile in affitto.

Stiamo parlando dei gruppi. Esistono, come forse saprai, dei gruppi specifici per ogni località che aiutano a trovare lavoro, a vendere oggetti personali e anche ad affittare casa. Su questi gruppi proprietari e agenzie con immobili situati in un paese o in una città mettono il proprio annuncio e vengono contattati dai diretti interessati. Anche un inquilino alla ricerca può inserire alcune sue credenziali per essere contattato direttamente da chi deve affittare un appartamento.

Tuttavia noi non ci riferiamo esattamente a questi gruppi, poiché anch’essi sono molto battuti da chi cerca casa, quindi la tua richiesta di affitto potrebbe non venire letta da un proprietario o da un’agenzia oppure potresti notare un annuncio di una casa interessante solo quando già molte altre persone hanno avuto il modo di consultarlo.

Il nostro consiglio è quello di scrivere la tua richiesta di affitto in gruppi che si occupano di altre cose. A meno che non siano amministrati in maniera rigida, normalmente gli amministratori consentono degli “O.T.” (fuori dal tema principale del gruppo) se non si esagera con le richieste. Un singolo post in cui si specificano le proprie esigenze, può veramente dare risultati insperati e più che soddisfacenti.

Altri consigli per trovare facilmente una casa in affitto

Perseveranza e pazienza sono due virtù che devono accompagnarti nella ricerca della tua prossima casa in affitto. Noi vogliamo però aggiungere che oggi devi anche cercare di essere un po’ sfacciato e di curare gli annunci o la scheda inquilino che mostrerai, in modo da fare colpo su chi deve affittare una casa. Molto spesso questi aspetti vengono sottovalutati per la “bramosia” di cercare un appartamento. Tu preparati al meglio con i nostri consigli e siamo sicuri che troverai in poco tempo esattamente la casa in affitto dei tuoi sogni!