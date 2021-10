Attività online: l’importanza nel segliere il dominio giusto

Quando si vuole promuovere la propria attività sul web il primo passo da compiere è l’acquisito di un dominio. Per chi è poco avvezzo alle logiche dell’online, il nome di dominio è il nome fisico di un sito web. Un dominio sta a un sito come un indirizzo sta ad una casa. L’accesso e l’uso dei nomi di dominio sono riservati esclusivamente al proprietario del nome di dominio, noto anche come il Registrant del nome di dominio. Un nome di dominio è una combinazione di lettere, numeri e simboli che si digita sul browser per accedere direttamente a un indirizzo web specifico. Un nome di dominio dovrebbe rendere più facile visitare il proprio sito, quindi è importante che sia semplice e memorabile.

Vista l’importanza del dominio, GoDaddy, piattaforma cloud dedicata ad aziende indipendenti di piccole dimensioni con 20 milioni di clienti in tutto il mondo e oltre 80 milioni di nomi di dominio in gestione, ha fornito 10 consigli pratici su come sceglierlo:

– Assicuratevi che sia facile da scrivere: trovate quindi un nome che sia facile da digitare sulla tastiera.

– Sceglietelo corto o composto da poche parole: se il dominio risulta essere lungo e complesso rischiate che la vostra utenza di riferimento lo scriva o lo pronunci male.

– Usate le keyword: cercate di usare parole chiave che descrivano la vostra attività e i servizi che offrite.

– Identificate la vostra area di riferimento: se il vostro è un business locale, per scegliere un nome dominio efficace per il vostro sito considerate la possibilità di includere al suo interno la città o lo stato in cui operate, al fine di semplificarne la memorizzazione e la ricerca ai clienti interessati.

– Evitate numeri e trattini: i numeri e i trattini sono la prima ragione di fraintendimento da parte delle persone che sentono parlare del vostro sito.

. Scegliete un nome facile da ricordare: ci sono milioni di nomi domini registrati, quindi averne uno semplice, accattivante e facile da ricordare è essenziale.

– Ricercatelo personalmente: assicuratevi di aver scelto un nome dominio che non appartiene a qualche marchio registrato o non sia tutelato da copyright o magari già utilizzato da qualche altra compagnia.

– Usate una estensione appropriata. Ecco alcune estensioni molto utilizzate:

.co: abbreviazione per compagnia, commercio e comunità

.info: siti di informazione

.net: siti tecnici, infrastrutture elettroniche

.org: organizzazioni non commerciali e no-profit

.biz: business o usi commerciali, come siti di e-commerce

.me: blog, diari o pagine personali

– Proteggete e costruite il vostro brand: acquistate diverse estensioni di dominio in modo da coprire i possibili errori di chi vi cerca online.

– Agite velocemente, i nomi dominio si vendono come il pane!