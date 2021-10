Deposito temporaneo: quando e perché è vantaggioso per le startup

Di cosa hanno bisogno le startup per avere successo? Sicuramente di un’idea valida, di un modello di business scalabile e ripetibile, di innovazione. Ma anche di un valido alleato che possa facilitare l’avvio del progetto e assicurare flessibilità in caso di crescita, come il deposito temporaneo.

Conosciuto anche come self storage, il deposito temporaneo è un servizio che permette di conservare mobili, oggetti e attrezzature in modo sicuro e per tutto il tempo desiderato. Le startup possono sfruttare questo servizio durante alcune tappe del loro percorso imprenditoriale e ottenere numerosi vantaggi in termini economici e organizzativi.

Risparmiare sull’affitto di magazzino e ufficio

I costi di affitto di un magazzino hanno un notevole peso sul bilancio di una startup. Una startup di e-commerce con la necessità di stoccare prodotti e organizzare le spedizioni può evitare gli elevati costi fissi di magazzino grazie a un servizio di deposito temporaneo come quello di Casaforte, leader italiano del self storage.

L’avvio di una startup può essere reso ancora più “leggero” evitando anche le spese dell’affitto mensile di un ufficio. In questo caso, il deposito temporaneo viene incontro agli startupper con un paio di soluzioni più economiche. La prima è quella di conservare oggetti e arredi di casa per fare spazio e ricavare un angolo ufficio in casa; la seconda è ricorrere agli uffici temporanei, con la possibilità di scegliere anche spazi già arredati e attrezzati.

Ottenere maggiore flessibilità

E se la startup iniziasse a crescere esponenzialmente? Il deposito temporaneo è ancora una volta la soluzione più conveniente poiché consente di scegliere box dalla diversa metratura in base alle esigenze dell’impresa abbattendo i costi di gestione. Affrontare l’improvvisa crescita, e quindi l’aumento delle merci da stoccare, organizzare e spedire non è un problema grazie alle formule di abbonamento flessibili e personalizzate del self storage.

Assicurare ordine e produttività in ufficio in caso di trasloco o riorganizzazione degli spazi

Quando la startup ha bisogno di cambiare sede o di organizzare meglio gli spazi in ottica smart working, il deposito temporaneo è la soluzione più comoda. In caso di trasloco aziendale, mobili, pannelli divisori, sedie, scrivanie, computer, stampanti e articoli di cancelleria possono essere imballati e depositati in sicurezza nei box di self storage.

Con una corretta pianificazione del trasloco, si evitano accumuli di scatoloni e strumenti ingombranti che occuperebbero spazio negli uffici e nei corridoi in attesa che la nuova sede sia pronta: grazie al deposito temporaneo, infatti, lo sgombero può essere effettuato in qualsiasi momento, permettendo ai dipendenti di continuare a lavorare in modo concentrato e produttivo fino al trasferimento nella nuova sede.

Garantire sicurezza per gli articoli depositati

Servirsi di un deposito temporaneo significa inoltre conservare articoli di cancelleria, mobili e documenti in totale sicurezza. Per esempio, statuti societari, contratti, documentazioni legali e finanziarie possono essere custoditi in box e recuperati solo quando è necessario.

Negli Hotel delle Cose di Casaforte gli spazi sono sempre puliti e asciutti per proteggere oggetti e documenti dalla polvere e dall’umidità. I box, con una grandezza che varia da 1 a 100 mq, sono videosorvegliati 24 ore su 24 e l’accesso avviene tramite codice personale.

Il deposito temporaneo di Casaforte è l’ideale per tutte le startup che desiderano una soluzione flessibile, con la possibilità di disdire e rinnovare il servizio in base agli obiettivi di business e senza costi aggiuntivi. Su richiesta, è possibile richiedere servizi extra per il massimo comfort come:

imballaggio;

archiviazione e digitalizzazione dei documenti;

trasloco e trasporto da e per i depositi;

uffici temporanei o da personalizzare per lavorare in modo efficiente.

Grazie a un servizio comodo, personalizzabile, affidabile e conveniente, Casaforte è l’alleato perfetto per le startup che desiderano avviare il proprio business con costi ridotti, ottenere successo e diventare piccoli imperi imprenditoriali.