Due startupper milanesi creano “Camera d’ascolto”, sito dove poter essere ascoltati

Non esisteva ma ora c’è! Una piccola ma agguerrita squadra di “ascoltatori” in carne ed ossa che offrono a pagamento una porzione del loro tempo, via web, per ascoltare chiunque abbia la necessità o il piacere di avere a disposizione qualcuno che lo ascolti. Non è un telefono amico e neanche un coaching.

E’ un servizio completamente nuovo che consente di poter parlare a qualcuno che è disponibile ad ascoltarci sospendendo qualsiasi forma di giudizio, nella più totale privacy, garantita per iscritto. Nella società attuale, in cui siamo tutti di corsa e sempre meno propensi, purtroppo, a dedicare tempo all’ascolto di un amico, l’ascoltatore di professione colma un vuoto che il Covid ha ora ulteriormente ampliato.

Lo spiega molto bene il prof. Byung-Chul Han, docente di Filosofia alla Universität der Künste di Berlino ed ispiratore del nuovo sito “Camera d’ascolto”, nel suo libro “L’espulsione dell’altro”: “non c’è quasi più nessuno che sappia ascoltare l’altro… Ascoltare è un’offerta, un dare, un dono…L’ascolto invita l’altro a parlare, apre a lui lo spazio per la sua alterità”.

Chi utilizza questo servizio? Stefania e Samanta, le ideatrici milanesi di Camera d’ascolto, ce lo raccontano con entusiasmo: “al 70% sono donne che desiderano raccontare le loro esperienze, i sogni o i progetti. Ma non mancano anche gli uomini, che sono più interessati a parlare degli aspetti professionali o dei rapporti con gli amici, mentre alcuni preferiscono parlare dei rapporti di coppia. Quando una persona mi racconta ciò che gli è accaduto o che vorrebbe che accadesse, noto che tutte le volte dopo qualche minuto inizia a rasserenarsi e a vedere la situazione con più chiarezza e lucidità. E’ questa la forza di “Camera d’ascolto”: raccontare ad un’altra persona ciò che ci accade aiuta ad acquisire maggiore consapevolezza e lucidità. In qualche modo, la persona inizia a vedere la situazione con maggiore oggettività o almeno con più distacco. Questa è una premessa indispensabile per affrontare meglio la vita, prendendo le decisioni migliori”.