GoDaddy lancia GoDaddy E-Commerce

La pandemia ha cambiato le abitudini di acquisto delle persone che ormai affiancano sempre più spesso l’acquisto online a quello in negozio. Secondo l’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm – School of Management del Politecnico di Milano, nel 2020 l’e-commerce B2c di prodotto ha registrato una crescita del +45% mentre la crescita prevista per il 2021 è del 19%. Secondo i dati dell’Osservatorio Piccole Imprese 2021 di GoDaddy, durante la pandemia il 46% delle delle micro e piccole aziende italiane ha modificato il proprio modo di fare business e il 14% ha aperto un proprio negozio online o lo ha sviluppato ulteriormente. Tutti questi dati mostrano che avere un canale di vendita online permette di rispondere alle nuove preferenze di acquisto delle persone e di continuare ad avere entrate anche nei momenti in cui le porte del proprio negozio rimangono chiuse. Per questo motivo, GoDaddy ha deciso di lanciare GoDaddy E-Commerce, nuovo strumento che consente ai clienti di aprire un negozio online dal look professionale in pochi clic, vendere attraverso più canali e gestire il tutto in modo estremamente facile.

Diversi i vantaggi per chi acquista uno dei piani E-Commerce come ad esempio vendere in tutto il mondo con l’opzione multilingue; vendere sui social media collegando i profili social al negozio online raggiungendo una platea di potenziali clienti ancora più ampia; gestire tutto da un unico posto grazie ad un pannello di controllo unico che permette di monitorare il magazzino, gestire gli ordini e aggiornare l’inventario su tutti i canali online contemporaneamente; aumentare le vendite grazie a più di 40 metodi di pagamento; creare un negozio online bello e flessibile in pochi clic, grazie ai diversi modelli grafici personalizzabili e responsive; vendere qualsiasi cosa, basta infatti anche un solo prodotto o servizio per attivare il negozio online, e col piano E-Commerce illimitato si possono caricare nella vetrina un numero illimitato di prodotti.