Investiti 1,3 milioni di euro nelle 9 startup che hanno partecipato al primo programma di accelerazione di Berkeley SkyDeck Europe, Milano

Un primo finanziamento di 145.000 euro ciascuna, la possibilità di incontrare investitori internazionali e l’occasione di incontrare aziende rilevanti e potenzialmente interessate a una collaborazione commerciale: questi i principali benefici per le 9 startup che sono state selezionate a maggio e hanno partecipato al programma di accelerazione di Berkeley SkyDeck Europe, Milano, il progetto lanciato a dicembre dall’acceleratore dell’Università di Berkeley UC Berkeley SkyDeck, dall’hub di innovazione italiano Cariplo Factory e dal gruppo internazionale di real estate, infrastrutture e rigenerazione urbana Lendlease. Le startup hanno avuto accesso al primo programma di accelerazione di 6 mesi che si è svolto nella prima sede europea di Berkeley SkyDeck, a Milano, nel contesto di MIND Milano Innovation District, il distretto dell’innovazione nato nel 2018 nell’ex area Expo. E proprio qui oggi si è svolto il Demo Day, durante il quale le startup hanno presentato i loro progetti a investitori italiani e internazionali.

Le 9 realtà, selezionate tra 571 adesioni alla call lanciata a febbraio e aperta a startup italiane ed europee, operano in numerosi settori tecnologici: dalla biotecnologia, al fashion-tech, alla raccolta e analisi dei dati, alla robotica, all’intelligenza artificiale, alla realtà aumentata, alla mobilità:

BiomimX : soluzione Organs-on-Chip (OoC) tecnologicamente avanzata che permette di trovare terapie migliori e più sicure permettendo di colmare le lacune esistenti nelle aree terapeutiche strategiche.

HopShop : lo "Shazam per la moda", un'app mobile che aiuta gli acquirenti a trovare e acquistare vestiti e accessori visti sul web, sui social media o anche nella vita reale.

HyLight : drone dirigibile a idrogeno per la raccolta e l'analisi di dati aerei a lungo raggio per l'ispezione di linee elettriche, gasdotti, ferrovie.

Katakem : primo "robot chef" brevettato per i chimici che permette loro di automatizzare i processi manuali, ripetitivi e il lavoro soggetto a errori.

Quasara : "linea di assemblaggio dell'intelligenza artificiale" che serve ai team di Computer Vision e NLP per poter industrializzare i propri prodotti e servizi di machine learning.

Revisior : sistema di customer feedback e NPS (net promoter score, misura della probabilità che i clienti promuovano un brand) che contribuisce alla creazione di una reputazione positiva del l'azienda migliorando la qualità del servizio e identificando rapidamente i problemi dei clienti.

SWITCH : piattaforma DSS (Decision Support System) / DA (Decision Analytics) per la gestione dello spazio urbano che consente alle città di prendere decisioni migliori sulla mobilità condivisa e agli operatori di mobilità condivisa di aumentare la redditività.

THEO : primo robot di consegna semiautonomo d'Europa ottimizzato per le piste ciclabili e che si adatta perfettamente alla nuova legge pionieristica sulla guida autonoma L4 riducendo il costo del cosiddetto "ultimo miglio" delle consegne fino all'80%.

: primo robot di consegna semiautonomo d’Europa ottimizzato per le piste ciclabili e che si adatta perfettamente alla nuova legge pionieristica sulla guida autonoma L4 riducendo il costo del cosiddetto “ultimo miglio” delle consegne fino all’80%. Wave: tecnologia ottica brevettata per la visualizzazione tridimensionale di contenuti in dispositivi di proiezione olografica come i display head-up in realtà aumentata (AR HUD) per applicazioni automobilistiche e aerospaziali, che consente di ampliare la consapevolezza dell’ambiente circostante, diminuendo la distrazione e migliorando i tempi di risposta dell’utente.

Durante il programma di accelerazione, le startup hanno avuto la possibilità di confrontarsi con gli advisors di SkyDeck Europe e Berkeley SkyDeck, uno dei migliori acceleratori della Silicon Valley. Lendlease ha invece investito direttamente in ogni singola startup 145.000€, parte della strategia del gruppo di far crescere l’ecosistema di MIND.

La nascita di SkyDeck Europe – resa possibile grazie al contributo di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo – è volta alla creazione di un forte ecosistema europeo di imprese innovative e si prefigge, da un lato, di assimilare metodologie e best practice per la valorizzazione della ricerca grazie alla collaborazione con l’Università della California, Berkeley, dall’altro, di rafforzare l’ecosistema locale mettendo a fattor comune le competenze delle Università e degli incubatori del territorio attraverso un modello di collaborazione diffusa. L’obiettivo del programma di accelerazione di SkyDeck Europe è quello di accompagnare la crescita di startup selezionate nel triennio di attività 2022-2024, garantendo anche il collegamento con qualificati operatori finanziari in grado di supportare lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali attraverso investimenti in equity.

“Siamo entusiasti della classe inaugurale di startup di Berkeley SkyDeck Europe e di come rappresentino l’imponente innovazione in atto in tutta Europa – afferma Caroline Winnett, Executive Director di Berkeley SkyDeck. – È stato particolarmente emozionante poter utilizzare le risorse dell’Università di Berkeley, incluso il nostro ammirevole pool di consulenti ed ex studenti, per aiutare a supportare il futuro della tecnologia in Europa. Non vediamo l’ora di scoprire come queste aziende continueranno ad apprendere e scalare sfruttando l’ecosistema Berkeley SkyDeck.”

“La conclusione di questo primo percorso di accelerazione è un obiettivo importante per il progetto, ed è un primo passo verso il successo per tutte le startup coinvolte, che ora hanno le conoscenze necessarie per affacciarsi al mercato sulle proprie gambe ed essere potenziali game-changer nei loro settori – dichiara Enrico Noseda, responsabile per Cariplo Factory del progetto Berkeley Skydeck Europe, Milano. – Grazie ad advisor di altissimo livello, una solida rete di partner accademici e aziendali e un fondo dedicato, SkyDeck Europe, mira a diventare l’hub di riferimento per le startup di tutta Europa invertendo di fatto il classico paradigma di ‘fuga dei cervelli’.”

“Abbiamo aggiunto un mattone importante al ruolo di enabler degli ecosistemi di ricerca ed innovazione che a partire da MIND stiamo promuovendo in Europa e nel mondo e questo è avvenuto attraverso l’investimento nelle startup che hanno partecipato al programma Skydeck Europe Milano – spiega Andrea Ruckstuhl, Head of Continental Europe di Lendlease. Da sempre siamo promotori delle smart communities e nel farlo investiamo capitale nostro e di nostri partner in diversi settori, dal più tradizionale real estate, alle infrastrutture di sito, alle infrastrutture pubbliche e strategiche come scuole, università e centri di ricerca ed ora anche nel venture capital e nel venture building. L’insieme degli interventi rappresenta a pieno la nostra strategia di impact investing.”

“La regione Lombardia è sempre più la ‘casa internazionale delle startup’ – aggiunge Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia. – Con questa iniziativa, che vede la partecipazione di realtà di fama mondiale, Milano e la Lombardia si confermano un punto di riferimento per le imprese innovative di tutta Europa. Le prime startup selezionate operano nei principali settori tecnologici a conferma di quanto la Lombardia sia sempre più ambita a livello mondiale per tutti coloro che vogliono trasformare un’idea in progetto concreto.”

“Oggi è una giornata molto importante per Berkeley SkyDeck Europe, Milano perché celebriamo il termine del primo percorso di accelerazione che ha fornito alle 9 start-up selezionate in tutta Europa gli strumenti per competere su scala globale, oltre che la possibilità di confrontarsi con investitori e partner commerciali – conclude Carlo Mango, Direttore Area Ricerca Scientifica e Tecnologica di Fondazione Cariplo. – Questa giornata segna anche una tappa fondamentale per questo progetto, che ha dimostrato come una visione condivisa tra player molto diversi tra loro (privati e pubblici, profit e no profit), orientata alla creazione di valore, può portare non solo molte opportunità per giovani imprese, ma anche far crescere l’ecosistema italiano dell’innovazione rendendolo sempre più solido e attrattivo a livello internazionale.”