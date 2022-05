La startup Genuine Way annuncia il primo round da 550.000 euro

Si è chiuso in modo positivo il primo aumento di capitale di Genuine Way la societá di software, accelerata da Le Village by Crédit Agricole e in partnership con Lifegate e Ve-Chain, nata nel 2019 con l’obiettivo di creare soluzioni digitali pronte all’uso per aziende di piccole e medie dimensioni che vogliono comunicare in modo più trasparente la propria sostenibilità ambientale e filiera attraverso la tecnologia blockchain.

Il round è guidato da una cordata di Business Angel internazionali del settore tech e sostenibilità, provenienti – tra le altre – da Svizzera, Italia, Germania, Scandinavia e Israele.

Grazie all’innovativo concept della notarizzazione di una “Dataroom ESG” su blockchain, Genuine Way è riuscita, in un breve periodo di tempo, a presentarsi sul mercato come il provider di riferimento per la tracciabilità verticale relativa alle tematiche ambientali. Un futuro mercato – quello della transizione ecologica – che varrà decine di miliardi di Euro solo in Europa.

Con i capitali raccolti, Genuine Way intende sviluppare e migliorare la propria tecnologia, così come integrare il suo team con risorse specializzate sia in ambito tecnico che in ambito commerciale. Intende altresì rafforzare alcune partnership chiave in Italia per rendere GenuineWay un Gruppo di riferimento per l’offerta di servizi blockchain sul territorio nazionale.

12 dipendenti, tra la sede italiana e quella svizzera, un fatturato cresciuto del 230% tra il 2020 e 2021, con obiettivo di un ulteriore +200% nel 2022: i numeri della startup continuano a crescere, anno dopo anno. Di recente sono stati integrati nell’azienda un nuovo Head of Sales, un CFO e responsabili commerciali in Germania, Portogallo e Brasile.

Ad oggi Genuine Way lavora con oltre 40 le aziende (tra cui Ponti, Womsh, Sabatini Gin, Cantine Lizzano) in 7 Paesi (Italia, Svizzera, UK, Portogallo, Paesi Bassi, Germania e Austria). Gestisce oltre 5 milioni di qr-code generando mensilmente migliaia di interazioni con consumatori interessati alla sostenibilità.

Genuine Way affronta una delle problematiche pivotali che oggi rallentano la transizione ecologica: il “green washing”. La tecnologia è qui per aiutare da una parte il consumatore a fare scelte etiche, dall’altra parte l’azienda virtuosa a convertire il meritato vantaggio competitivo che deriva dalle proprie scelte ambientali e sociali – spiega Walfredo della Gherardesca, co-founder e CEO di Genuine Way – Questo early-seed round è molto importante per noi perché sostiene la fase di crescita della startup nel momento chiave in cui può posizionarsi strategicamente in un mercato ancora molto giovane.”.