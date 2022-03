Pro e contro dell’acquisto di un appartamento condominiale

Chi si appresta ad acquistare un casa si trova spesso a valutare se un appartamento in condominio sia la soluzione giusta per le sue esigenze. Ovviamente esistono dei pro e dei contro da prendere in considerazione prima di fare il passo decisivo, ed è per questo che rivolgersi a dei professionisti del settore immobiliare può agevolare il compito. Avere il supporto di un’agenzia immobiliare come RockAgent permette di avere a disposizione l’esperienza di agenti preparati, in grado di dare dei consigli su quelle che sono le offerte migliori a livello locale, evitando di spendere soldi per immobili che non hanno un potenziale degno di nota. Vediamo più in dettaglio quali sono gli aspetti da tenere presenti prima dell’acquisto di un appartamento in condominio.



Meglio una casa indipendente o un appartamento?

La prima differenza che balza agli occhi tra un appartamento in condominio e una casa indipendente è ovviamente quella relativa alla conformazione dei singoli immobili: mentre il primo è inserito all’interno di una costruzione spesso molto ampia contraddistinta dalla presenza di altre abitazioni e di spazi in comune, la seconda è di fatto un edificio a sé stante che spesso possidere un giardino. Ovviamente la scelta dell’una o dell’altra opzione non è indifferente e spesso provoca enormi mal di testa al futuro proprietario.

Un appartamento in linea di massima può essere considerato un’alternativa più economica e ridotta in termini di spazi, e adatto generalmente a single o a famiglie di piccole dimensioni. Ovviamente per chi è alla ricerca di un immobile con un ampio spazio esterno, la scelta è già ben indirizzata verso una casa indipendente, ma bisogna anche tener presente che i costi per la manutenzione sono decisamente più alti e richiedono un impegno maggiore.

Pro e contro di un appartamento condominiale

Aspetti positivi

Prezzo ridotto e location

Come abbiamo avuto modo di accennare, gli appartamenti tendono ad essere meno costosi delle case singole, ed è per questo che spesso sono la scelta preferita dalle nuove famiglie. Nelle grandi città, caratterizzate da pochi spazi a disposizione, le realtà condominiali vanno per la maggiore e permettono di rimanere vicini al centro urbano, con tutte le comodità collegate in termini di servizi e possibilità di svago.

Sicurezza

Molti condomini garantiscono sia la presenza di un portiere per la gran parte della giornata, ma anche dei servizi di vigilanza che di fatto rendono l’appartamento più sicuro di una casa indipendente, spesso ubicata in periferia. In più la presenza dei vicini può rappresentare un deterrente per l’azione di ladri e malintenzionati.

Manutenzione

Gli spazi in comune vengono seguiti da chi amministra il condominio e non richiedono quindi un impegno diretto dei singoli proprietari. Stesso discorso per i lavori straordinari che interessano ad esempio le facciate. Per i lavori interni invece dovrà ovviamente provvedere il proprietario.

Servizi extra

I palazzi più moderni hanno spesso a disposizione delle aree verdi interne che possono essere sfruttate da tutti i condomini, ma anche tutta una serie di servizi accessori che oltre a rendere l’immobile più godibile, gli permette di conservare un valore maggiore in prospettiva rivendita.

Aspetti negativi

Nessuno spazio esterno in esclusiva

Si tratta dell’aspetto che più determina la scelta del futuro proprietario. Chi sogna un giardino di proprietà non potrà che orientarsi verso una casa indipendente, nonostante questo richieda un maggior impegno a livello di gestione e manutenzione.

Oneri condominiali

Nelle grandi città questa voce di costo raggiunge cifre ragguardevoli e incide quindi parecchio sulle valutazioni che devono essere fatte in prospettiva. In più, per i lavori straordinari sarà opportuno trovare un accordo con tutti gli appartenenti al condominio in base a millesimi posseduti, con un salasso non da poco, soprattutto se l’edificio è di vecchia costruzione.

Regole di condominio

Vivere in un condominio significa stare all’interno di una mini comunità governata da regole peculiari che bisogna accettare. Questo possono contemplare il divieto di tenere animali domestici o di evitare rumori in determinati orari della giornata.