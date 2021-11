SBC Awards 2021: cosa sono e chi è che li organizza

Anche quest’anno, come tutti gli anni, da otto a questa parte (si tratta infatti dell’ottava edizione, oramai) ecco venuto il tempo delle premiazioni per eleggere i migliori siti di scommesse sportive operanti online. Nello specifico, stiamo parlando dei riconoscimenti (award) conferiti da SBC events.

Il giorno 14 dicembre, a Londra, e con circa 800 ospiti invitati ad assistere dal vivo, si terrà la cerimonia di premiazione relativa al 2021. Scopriamo di più su questo evento: chi partecipa, chi lo organizza, quali e quanti tipi diversi di premi dono in palio, eccetera, eccetera…

Candidati e categorie SBC Awards 2021



I candidati per il premio relativamente all’annata del 2021, sono in numero veramente considerevole, complessivamente parlando, e i loro nomi sono i seguenti, suddivisi in base alle diverse categorie di specifica appartenenza. Fra questi, ne spicca fra gli altri, uno che non è certo ignoto al pubblico più affezionato ai siti che ruotano intorno al numeroso e variegato mondo gravitante intorno al filone delle scommesse sportive. Stiamo ovviamente parlando, come forse qualcuno di voi avrà già intuito in anticipo, ben prima che si sia noi a dirlo, di: Oddspedia, ossia la ben nota comunità per chi ama lo sport creata e gestita da gente che per lo sport, per l’appunto, ha la passione nel sangue e in cui è possibile partecipare attivamente non solo facendo previsioni sul risultato della propria squadra preferita, commentando le scommesse, redigendo pareri e opinioni sui più quotati bookmaker, ma anche interagendo con gli altri utenti (un numero incalcolabile) iscritti al sito.

Ma vediamo nel dettaglio, una per una queste già citate categorie di premi:

Nell’anno 2021, come già accennavamo all’inizio nell’introduzione, i riconoscimenti assegnati da SBC prevedono 43 differenti tipologie di premio. Più nello specifico, si tratta di:

– 43 categorie distinte e separate, di cui:

– 14 prevedono riconoscimenti riservati agli operatori

– 3 sono riconoscimenti per gli affiliati (Oddspedia è in lizza per un premio proprio in questa suddetta categoria, quella di “affiliato sportivo dell’anno”)

– 20 per chi si occupa di forniture

– 2 per gli specialisti

– 4 infine, che premiano chi opera nel settore dei pagamenti.

Programma dettagliato dell’evento SBC Awards 2021



Sede dell’evento:

Sarà il quartier generale di SBC events, ovvero, in altre parole, Evolution London, ubicato nella centralissima zona residenziale di Battersea Park. Per la precisione, in Queenstown Road. L’edificio in cui di terrà la manifestazione si può raggiungere con assai grande facilità partendo dalla stazione della metropolitana di Sloane Square, come pure egualmente da quella di Victoria Main Line, o anche in bus e tassì.

Quale sarà la scaletta della serata di gala



Inizio:

Sarà alle sei del pomeriggio, un’ora quindi dopo quella canonica in cui i londinesi prendono il tè. Si aprirà l’evento con un rinfresco cui farà seguito una cena composta da tre portate totali.

Vino, birra, liquori e altri tipi di bevande alcoliche saranno disponibili per la consumazione durante tutta la serata a titolo assolutamente gratuito, il tutto compreso nell’evento.

Ci sarà altresì un intrattenimento musicale con dj alla console.

I tavoli saranno prenotati al prezzo di 4000 sterline cadauno (ogni tavolo verrà predisposto e apparecchiato per un massimo di 10 persone).

Sono anche disponibili, sempre in prenotazione, tavoli con servizio di livello VIP a un prezzo maggiorato di circa 1000 sterline (quindi 5000 sterline in totale).

Ciascuna prenotazione garantisce:

– Ricevimento completo di alcolici come champagne e aperitivi.

– Una ricca cena di 3 portate.

– Vino e birra al tavolo senza limitazioni di sorta nella serata di premiazione

– Liquori e cocktail altrettanto a volontà.

– La serata di premiazione, ovviamente.

– Intrattenimento notturno pre e post-premiazione e nel corso della cena.

– Eccitante programma per post-premiazione.

Criteri di assegnazione dei premi e regole adottate per la selezione dai giudici e dalla giuria



La composizione della giuria, di esclusiva competenza dell’organizzazione curata da SBC, è stabilita in modo da giudicare con la massima competenza ed equanimità.

A tutti i soggetti prescelti per ricoprire il ruolo di giudice nella kermesse, viene fatto obbligo di sottoscrivere, accettare e infine firmare sotto la propria responsabilità un documento in cui si impegnano a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare all’esterno, a terze parti diverse da SBC e loro stessi, informazioni sul processo di selezione e le comunicazioni intercorse fra organizzatori e membri della commissione giudicatrice.

Particolare attenzione sarà rivolta alla serietà dei componenti della giuria, chiedendo loro di dichiarare eventuali conflitti d’interesse che potrei influenzare la votazione di questa o quella determinata categoria.

Ogni giurato valuterà i candidati nell’ambito specifico della propria esperienza nel segmento di mercato:

– scommesse sportive

– operatori di casinò

– programmi di affiliazione

– eSport

– marketing

– sponsorizzazioni

– applicazioni per dispositivi mobili

– campagne pubblicitarie socialmente responsabili

– innovazione

– miglior datore di lavoro dell’anno

– gestione, fidelizzazione e recupero clienti

– sport virtuali

– soluzioni di pagamento

– gestione delle operazioni di natura fraudolenta e conformità agli standard di legge e di mercato

E via dicendo. Non resta che aspettare il 14 dicembre per conoscere i vincitori