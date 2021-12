Stampare libri, cataloghi e riviste personalizzate: con Pixartprinting conviene!

Stampare libri, cataloghi e riviste personalizzate oggi è davvero semplicissimo, alla portata di tutti e anche economico. Con Pixartprinting infatti, quello che un tempo era considerato un lavoro complesso e costoso è diventato un vero e proprio gioco da ragazzi. Non è certo un caso se ormai la maggior parte delle aziende si affidano a un e-commerce web to print per la realizzazione di prodotti rilegati, con l’obiettivo di ottenere risultati di qualità a prezzi sempre vantaggiosi. Avere dei cataloghi e delle riviste perfettamente rilegate, stampate in modo personalizzato e di alta qualità è sicuramente un grande vantaggio.

Scopriamo nel dettaglio come funziona il servizio online di Pixartprinting per la stampa di libri, riviste o cataloghi, e quali sono i vantaggi a disposizione delle aziende.

Libri, brossure, cataloghi: tanti prodotti disponibili

In Pixartprinting è possibile stampare prodotti rilegati di ogni tipo: dai classici libri ai cataloghi, dalle riviste agli opuscoli. La prima scelta fondamentale riguarda il tipo di rilegatura, che può essere a punto metallico, grecata o fresata, o a spirale metallica. La stampa dei propri prodotti personalizzati è possibile sia per piccole che per grandi tirature, a partire anche da una singola copia.

Tantissime opzioni di personalizzazione

Una volta scelto il prodotto specifico che si desidera stampare, è possibile anche selezionare le opzioni di personalizzazione. Il formato, le dimensioni, il tipo di carta per le pagine interne, la tipologia di copertina, la grammatura dei fogli e l’eventuale plastificazione sono solamente alcuni degli aspetti personalizzabili. Pixartprinting vanta un’ampia scelta di opzioni, proprio per consentire al cliente di stampare un prodotto del tutto in linea con le proprie particolari esigenze.

Template e guida per il caricamento dei file grafici

Pixartprinting mette a disposizione dei clienti una serie di template, per aiutarli a impostare correttamente le proprie grafiche. Basta seguire passo passo le indicazioni fornite, che sono molto chiare e semplici, per non rischiare di commettere errori. Eventualmente si può sempre richiedere una verifica dei file prima della stampa da parte di un operatore, se si preferisce avere una maggiore sicurezza.

Ordine immediato e consegna velocissima

Una volta completata la personalizzazione e caricata la propria grafica, non bisogna fare altro che inoltrare l’ordine e procedere con il pagamento. Pixartprinting consente sempre di scegliere tra più opzioni di consegna differenti, alle quali corrispondono tariffe diverse. In tutti i casi, i prezzi sono decisamente vantaggiosi e stampare online libri, brochure o riviste risulta senza dubbio conveniente ed efficace.