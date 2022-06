Acquisto auto con finanziamento: tutto quello che c’è da sapere

Acquistare un’auto nuova o usata al giorno d’oggi può rivelarsi alquanto complicato, perché in questi ultimi mesi i prezzi delle vetture sono aumentati e magari non si dispone della liquidità per procedere direttamente all’acquisto. Per questo motivo, sono in aumento le richieste di finanziamenti e prestiti personali, ma come funzionano nel dettaglio? Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere in merito.

Finanziamento per l’acquisto dell’auto: come funziona?

Quando si intende acquistare un’auto nuova ma non si dispone della liquidità necessaria, si può richiedere di finanziare l’acquisto in modo da poter dilazionare nel tempo il pagamento. Esistono però due opzioni, che presentano delle differenze importanti e che dunque conviene conoscere, onde evitare di trovarsi a spendere molto più di quanto necessario.

Prestito finalizzato o prestito personale?

Per acquistare un’auto infatti è possibile richiedere un prestito finalizzato oppure un prestito personale. Vediamo nel dettaglio quali sono le cose da sapere su queste due alternative di finanziamento auto,

Nel caso del prestito finalizzato, il finanziamento viene proposto direttamente dalla concessionaria al momento della vendita ed è “finalizzato” all’acquisto della vettura ; l’importo coincide, in linea di massima, con il prezzo da pagare per il veicolo che si desidera acquistare. È lo stesso venditore che si occupa di tutte le pratiche, svolgendo la funzione di intermediario tra la finanziaria ed il cliente. Naturalmente esistono delle specifiche convenzioni tra il concessionario e la società che eroga il finanziamento: Fiditalia ad esempio ne ha diverse su tutto il territorio italiano.

Nel caso invece del prestito personale, questo deve essere richiesto direttamente alla finanziaria per disporre della liquidità per finanziare l’acquisto della veicolo desiderato ( nuovo, ma anche usato o a km 0) richiedendo la somma che ti serve e scegliendo il piano di rimborso più adatto alle tue esigenze. Non si tratta di un finanziamento finalizzato, dunque il cliente ha la possibilità di utilizzare il denaro ricevuto come desidera. È dunque possibile, ad esempio, chiedere una somma superiore in modo da poter acquistare l’auto e nel contempo avanzare soldi per realizzare altri piccoli progetti.

Esempi pratici di finanziamento auto

Ad oggi è possibile trovare numerose offerte di prestiti personali destinati all’acquisto di un’auto nuova o usata. cosi come la possibilità di simulare in anticipo, prima di richiedere effettivamente il prestito personale, l’entità della rata per l’importo e per la durata che si desidera per conoscere nel dettaglio il numero complessivo delle rate, l’importo totale dovuto al termine del finanziamento, il valore del TAN (Tasso Annuo Nominale) e quello del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale),

Naturalmente, per valutarle è necessario considerare diversi aspetti, ponendo attenzione al valore del Tasso Annuo Nominale e a quello del TAEG, l’ indicatore che esprime il costo complessivo del prestito comprensivo di tutte le spese e gli oneri da pagare.

Quel che è certo è che la flessibilità di un prestito personale, in termini di importi richiedibili e di durate, lo rendono la formula di finanziamento che può adattarsi alle più svariate esigenze di acquisto.