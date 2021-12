Banca d’Italia autorizza nuova acquisizione

Via libera di Banca d’Italia all’acquisizione da parte di Across Family Advisors dell’intero capitale sociale di Widar Eurofid e alla successiva fusione di quest’ultima con la controllata Across Fiduciaria.

L’operazione permetterà di dar vita ad una delle maggiori società fiduciarie indipendenti iscritte all’albo 106 TUB, sezione speciale delle fiduciarie direttamente sottoposte alla vigilanza di Banca d’Italia.

“Sono felice dell’intervenuta autorizzazione – ha dichiarato il dottor Ruggeri, amministratore delegato di Across Fiduciaria – e ringrazio tutte le collaboratrici e i collaboratori che stanno dando un fondamentale contributo per la realizzazione dei nostri importanti progetti di crescita”.

Le competenze dei nostri specialisti, messe a fattor comune – ha dichiarato Paolo Bertoli, amministratore delegato di Widar Eurofid e Presidente di Across Fiduciaria – e la maggiore presenza sul territorio nazionale, consentiranno, sotto la guida di Rossano Ruggeri, di offrire ai nostri clienti le migliori soluzioni alle loro esigenze, mantenendo quel rapporto di fiducia che da sempre costituisce il punto di riferimento della nostra attività”.

Oltre all’incremento di clienti e masse amministrate, grazie alla menzionata operazione il gruppo Across potrà disporre di uffici operativi a Roma, che si uniscono a quelli già esistenti di Milano Torino Napoli e Forlì.