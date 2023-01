Bonus per i giovani nel 2023: quali sono e come richiederli

Anche il 2023 offre ai giovani numerose opportunità di crescita attraverso l’erogazione di bonus pensati per loro.

La Manovra del nuovo Governo ha confermato alcuni di quelli già proposti negli anni precedenti, introducendo, al contempo, alcune novità volte a migliorarne la fruizione e ad assicurarne il corretto utilizzo.

Dal Bonus Prima Casa, il quale fornisce un aiuto concreto agli under 36 che desiderano costruire la propria indipendenza, al Bonus Cultura destinato ai diciottenni, vediamo insieme quali sono e a chi sono destinati i Bonus Giovani 2023.

Mutuo 100 per cento giovani

Uno dei bonus più interessanti destinati ai giovani italiani è il Bonus Prima Casa, confermato fino al 31 dicembre 2023 senza particolari modifiche. In particolare, il DDL ha mantenuto invariato l’ISEE, il quale non dovrà essere superiore ai 40.000 euro, quanto i limiti di età, ossia 36 anni, già previsti nel Decreto Sostegni bis del Governo Draghi.

Rimangono inalterati anche i vantaggi offerti dal bonus, ossia la garanzia Consap, la quale copre il mutuo fino all’80% del totale, l’esenzione delle imposte catastali, di registro e ipotecarie, e la possibilità di ottenere un mutuo 100%, ossia pari al valore totale dell’immobile che si intende acquistare.

Maggiori dettagli sul mutuo 100 per cento possono essere trovati sui siti delle banche e degli istituti finanziari che erogano questo tipo di sevizio.

Bonus cultura per i diciottenni

Anche il Bonus Cultura, introdotto la prima volta nel 2016 dal Governo Renzi, è stato prorogato fino alla fine dell’anno, sebbene siano state introdotte alcune modifiche.

Nello specifico, questo bonus, pari a 500 euro e destinato a chi ha compiuto 18 anni, può essere utilizzato per acquistare libri o riviste, nonché per accedere a cinema e musei, e per altre attività di tipo culturale.

Tra le modifiche apportate rientrano:

l’introduzione di un tetto massimo ISEE pari a 35.000 euro, il quale dovrebbe escludere dalla possibilità di ottenere il bonus i giovani appartenenti a famiglie benestanti;

pari a 35.000 euro, il quale dovrebbe escludere dalla possibilità di ottenere il bonus i giovani appartenenti a famiglie benestanti; la riduzione del fondo disponibile, il quale diminuisce di 40 milioni di euro, passando dai precedenti 230 milioni agli attuali 190 milioni.

Incentivi alle aziende per l’assunzione dei giovani

Tra le conferme a favore degli under 35 rientrano anche gli incentivi per l’assunzione, destinati non direttamente ai giovani, ma alle aziende che scelgono di assumerli con contratti a tempo indeterminato.

In particolare, chi assumerà, entro il 31 dicembre 2023, un lavoratore che abbia meno di 35 anni, potrà ottenere una riduzione dei contributi per i successivi 3 anni; il tetto massimo annuo è stato fissato a 6.000 euro.

Per le aziende operanti in alcune regioni, tra cui la Campania, la Calabria, la Puglia e l’Abruzzo, lo sgravio fiscale sarà esteso a quattro anni.

La Carta Giovani Nazionale

Prorogata anche la Carta Giovani Nazionale, ossia la carta virtuale, richiedibile attraverso l’app IO, che consente ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni di usufruire di vari tipi di agevolazioni e di sconti, non solo in Italia, ma anche all’estero.

In particolare, tra i prodotti inclusi rientrano attività culturali, viaggi, sport, formazione e benessere.