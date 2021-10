Customer journey, l’alchimia della conoscenza

Oggi, per un’azienda, offrire un’esperienza cliente differenziata sta diventando una leva cruciale per distinguersi nel mare magnum digitale. Le ultime ricerche di IDC mostrano che quasi il 50% delle imprese di tutto il mondo considera il miglioramento della customer experience e della customer satisfaction (CX/CSAT) una delle principali priorità aziendali per il 2021.

Sempre più abituati a un mondo guidato dalla tecnologia, clienti e consumatori richiedono ai brand esperienze contestuali iper-personalizzate, nei tempi e sui canali preferiti, senza attrito e soluzione di continuità. In una parola: empatiche. Affinché le aziende possano anticipare le intenzioni dei clienti e rispondere con empatia e su larga scala, è però necessaria una conoscenza approfondita dei dati. In tutto il mondo, il 78% delle aziende ritiene i dati (provenienti e relativi al cliente) “importanti” per i processi CX/CSAT, addirittura “estremamente importanti per il 21% di queste.

Circa un terzo (34%) delle imprese a livello globale segnala migliori margini di profitto come uno dei principali benefici derivanti dal potenziamento delle iniziative CX. Al secondo posto, il 31% delle organizzazioni evidenzia il miglioramento del livello di riconoscimento/notorietà del marchio, a dimostrazione dell’importanza della consapevolezza del brand come punto di partenza del customer journey. Al terzo posto (28,5%) viene indicata una maggiore fedeltà da parte dei clienti.

Da segnalare tra i primi cinque benefici anche il miglioramento dei processi aziendali interni, come conseguenza delle iniziative intraprese per ridurre l’attrito e la frustrazione dei clienti.

Offrire una vera esperienza senza attrito resta però ancora una sfida per la maggior parte delle aziende, sottolinea IDC. Solo il 15% delle imprese a livello globale dichiara infatti di essere in grado di gestire customer journey ben orchestrati che si adattino dinamicamente all’esperienza, al contesto e alle singole esigenze. Oltre alla mappatura del percorso, le organizzazioni devono anche tradurre i percorsi in processi aziendali, allineare i sistemi e i dati associati, ed essere infine in grado di misurare l’esperienza del cliente in ogni fase del percorso.