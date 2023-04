DNA tutto Italiano per il primo saggio socio politico scritto dall’Intelligenza Artificiale

La prima opera letteraria, un saggio socio politico intitolato “Tu, Robot – Dalla politica di mercato al mercato della politica“, elaborato interamente da un sistema di Intelligenza Artificiale, ha visto la luce con la sua pubblicazione pochi giorni fa martedì 12 aprile 2023.

È la tedesca Oakmond Publishing, la casa editrice che lo pubblica in anteprima mondiale, dato che fino ad oggi le uniche opere pubblicate e realizzate utilizzando questa “inquietante” e controversa tecnologia si sono limitate a fiabe per bambini e piccoli racconti di fantascienza. Ma la casa editrice Oakmond Publishing, che è una società di diritto tedesco, ha un cuore ed un cervello tutto italiano dato che è stata fondata ed è diretta dalla professoressa Giada Trebeschi.

Anche l’autore (se si può ancora definirlo cosi) ovvero, chi ha dato il via alla elaborazione dell’opera, è un italiano Dario Colombo. Un manager, proveniente dal mondo delle alte tecnologie in particolare quelle Aerospaziali ed Informatiche, che si è cimentato in questa pionieristica sperimentazione.

Entrambi Editore ed Autore, hanno sottolineato che questo primo passo è stato considerato come uno stimolo al dibattito sulla spinosa questione dell’uso dell’Intelligenza Artificiale, come si può apprezzare leggendo le note e le introduzioni all’opera.