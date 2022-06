E-mini Dow Jones, quali i vantaggi

Al giorno d’oggi risulta alquanto facile poter effettuare degli investimenti finanziari, grazie alla tecnologia di internet e dei diversi dispositivi elettronici ormai in circolazione. Appunto per questo si è riscontrata una notevole crescita del cosiddetto trading online. Questo, difatti, offre l’opportunità agli utenti (trader) di poter effettuare operazioni di investimento o speculative su azioni, titoli di Stato, valute straniere e materie prime in molteplici mercati, attraverso specifiche piattaforme online, definite broker.

Tra gli elementi più recenti su cui è possibile effettuare degli investimenti, vi sono i cosiddetti future Dow Jones. Ricordiamo, brevemente, che un “future” non è altro che un contratto a termine tra due parti, che si accordano per scambiarsi una determinata attività (che può essere reale o di natura finanziaria) ad un prezzo prestabilito e ad una certa data futura. Ma in cosa consistono questi future E-mini Dow Jones? Andiamo ad approfondire questo argomento e ad evidenziare gli eventuali vantaggi degli E-mini Dow Jones.

Cosa sono gli E-mini Dow Jones

Questi rappresentano un gruppo particolare dei tradizionali future presenti nell’indice Dow Jones Industrial Average di New York (DJIA), che è considerato tra gli indici azionari più importanti nel mondo ed in cui sono effettuate operazioni finanziarie riguardanti le maggiori società del pianeta, dall’azienda aeronautica Boeing al colosso del fast-food McDonald’s. Pertanto, i future E-mini sono contratti future basati sull’indice Dow Jones e negoziati elettronicamente.

Tuttavia, il loro valore risulta inferiore ai tradizionali future, ma superiore ai micro E-mini Dow Jones. Inoltre, i future E-mini presentano una scadenza trimestrale e si regolano attraverso contanti. In pratica, essi sono stati creati al fine di poter offrire a diversi piccoli trader l’opportunità di esposizione ai future del Dow Jones, ma ad un costo ben inferiore in confronto ai tradizionali contratti future. D’altronde, essi risultano facilmente negoziabili sulle diverse piattaforme di broker online.

Quali i vantaggi degli E-mini Dow Jones

Come abbiamo già accennato in precedenza, uno degli aspetti più vantaggiosi di questo genere di prodotti è la possibilità di esposizione ai tradizionali future dell’importante indice Dow Jones americano e ad un costo inferiore rispetto a questi ultimi. Inoltre, con i future E-mini è possibile negoziare per 24 ore su 24 e per sei giorni alla settimana, sfruttando di conseguenza le varie opportunità di trading. A questo si aggiunge la possibilità di negoziare con una leva finanziaria maggiore, facendo un uso più efficiente del capitale di trading.

Per poter operare su questi prodotti, non si deve fare altro che individuare un broker online e che offra l’opportunità di investire e negoziare in future e poi leggere attentamente le disposizioni contrattuali offerte e le condizioni operative per gli investimenti in questo genere di future. Ricordiamo comunque che, essendo queste delle operazioni speculative o d’investimento, possono essere soggette anche a perdita del capitale da parte del trader.