Eni Joule for Entrepreneurship: il nuovo premio per tutti i progetti innovativi

Oltre ai bandi per Eni Award 2022, quest’anno viene aperta una interessante opportunità per le startup e le imprese innovative che in Italia si stanno distinguendo sul fronte della sostenibilità. Parliamo di Eni Joule for Entrepreneurship, il nuovo riconoscimento che ha debuttato ad Eni Award 2021 e che è stato istituito attraverso Joule, la scuola di Eni per l’impresa. L’obiettivo è quello di valorizzare le startup innovative e sostenibili nel campo dell’economia circolare, della decarbonizzazione di prodotti e processi e della lotta al cambiamento climatico. Le imprese hanno la possibilità di candidarsi fino al 15 aprile 2022 attraverso la piattaforma dedicata. Quest’anno infatti sono state introdotte delle novità decisamente interessanti, perché Eni Joule for Entrepreneurship può essere vinto da qualsiasi realtà imprenditoriale considerata meritevole e non solo da quelle che hanno partecipato ai percorsi di Joule.

Eni Joule for Entrepreneurship: il riconoscimento extra agli Eni Award 2022

Eni Joule for Entrepreneurship è un ulteriore riconoscimento che è stato introdotto nel 2021 attraverso Joule, la scuola di Eni per l’impresa. Lo scopo di questo premio è quello di valorizzare e promuovere l’imprenditorialità innovativa e nel contempo sostenibile, impegnata in progetti nel campo della decarbonizzazione, dell’economia circolare, della lotta al cambiamento climatico. Sostanzialmente quindi, Eni Joule for Entrepreneurship premia quelle imprese in grado di contribuire allo sviluppo socio-economico del Paese nel nome dell’innovazione e della sostenibilità.

Le imprese premiate agli Eni Award 2020

Come abbiamo accennato, il riconoscimento Eni Joule for Entrepreneurship è entrato a far parte dell’ecosistema Eni Award nel 2021 ma con modalità leggermente differenti rispetto ad oggi. Quando ha fatto la sua prima comparsa infatti, questo premio è stato riservato alle startup innovative e sostenibili che avevano preso parte ai percorsi formativi di Joule, la scuola di Eni per l’impresa. Ad aggiudicarsi l’ambito riconoscimento nella scorsa edizione sono state 3 realtà imprenditoriali emergenti:

Bi-rex (startup al femminile impegnata nella creazione di cellulosa dagli scarti organici)

ResourSEAs (startup impegnata nello sfruttamento del ciclo dell’acqua di mare)

RESET (PMI impegnata nella progettazione e nella realizzazione di impianti di gassificazione di biomasse).

Eni Joule for Entrepreneurship apre le porte a tutte le realtà imprenditoriali

In questa nuova edizione di Eni Award invece, il riconoscimento Eni Joule for Entrepreneurship ha spalancato le porte a qualsiasi impresa che sia meritevole dal punto di vista dell’innovazione e della sostenibilità. Possono dunque partecipare tutte le realtà imprenditoriali, indipendentemente dal fatto che abbiano preso parte o meno ai percorsi di formazione di Joule.

Come candidarsi al premio Eni Joule for Entrepreneurship

Le startup e le imprese che ritengono di essere meritevoli nel campo dell’innovazione e della sostenibilità possono candidarsi fino al 15 aprile 2022, inviando l’apposito modulo online che deve essere corredato di:

Pitch deck (presentazione del progetto e breve riassunto del business plan);

Curriculum vitae di tutti i membri del team.

Le candidature saranno valutate in un primo momento dalla Commissione Eni, che stilerà una classifica provvisoria e successivamente da una Commissione Esterna che decreterà i vincitori.

Bando e Regolamento a questo link