Experian: il “Buy Now, Pay Later” continua ad espandersi, +30% rispetto a maggio e +300% dal 2020

A giugno, sono calate le richieste di mutui e prestiti rispetto a maggio 2023, mentre l’utilizzo del “Buy Now, Pay Later” continua ad essere sempre più marcato, con +30% di richieste rispetto allo scorso mese e oltre il +300% rispetto a giugno 2020. L’ultimo Rapporto sul Credito Italiano – Trends & Insights di Experian, principale società di global information al mondo, ha messo in evidenza come le forme di finanziamento tradizionali stiano andando incontro a un periodo di calo fisiologico, dovuto alla stagionalità, con i mutui al -16,4% rispetto a maggio, i prestiti personali al -10,4% e i finalizzati al -7,2%.

“L’aumento dei tassi di interesse disposto dalla BCE continua naturalmente a pesare sulle possibilità per i cittadini di richiedere un mutuo. Tuttavia, per quanto riguarda i prestiti notiamo una tendenza generalmente positiva rispetto allo scorso anno – i prestiti personali, ad esempio, hanno registrato un +8,14% – per cui possiamo confermare la presenza di un andamento positivo nel tempo”, commenta Armando Capone, General Manager Italy di Experian. “Questa tendenza è evidenziata anche dal nostro nuovo Osservatorio sui tassi di interesse, che per il mese di maggio ha rilevato una diminuzione del -0,13% dei tassi per i prestiti personali e del -0,54% per i finalizzati rispetto ad aprile, segno di un possibile rallentamento degli effetti dell’inflazione”.

Più richieste di prestito al Sud, più mutui al Nord

Andando nel dettaglio della distribuzione territoriale delle richieste, l’analisi di Experian ha messo in evidenza una differenza sostanziale tra i tipi di prodotto richiesti a Sud e a Nord (il rifermento delle aree geografiche è relativo alle aree Nielsen).

È al Sud, infatti, che si registra la maggioranza delle richieste di prestito, sia per il personale (42%) che per il finalizzato (42,8%) sul totale del territorio italiano. Le richieste di mutuo, invece, si concentrano al Nord, soprattutto nell’area Nord Ovest dove rappresentano il 36% del totale. Considerando invece gli importi medi finanziati per i mutui, tuttavia, il Sud è l’unica area dove si è registrato un aumento nell’ultimo mese pari a +4,17%.

Cresce l’utilizzo del BNPL tra tutte le fasce di popolazione

Ancora una volta, l’analisi delle classi generazionali mostra una concentrazione sempre maggiore degli under-26 per i mutui, per i prestiti e per i prodotti digitali, come il BNPL. In tal proposito, però, si è riscontrato anche un significativo aumento dell’utilizzo del BNPL anche tra over-75 e Baby Boomers (60-75 anni): rispetto a maggio, l’utilizzo del BNPL da parte dei primi è aumentato del 78,8%, mentre per i secondi del +9,9%, mentre rispetto all’anno scorso si arriva anche ad un +135% per gli over-75 e a un +44,5% per i Baby Boomer. Sebbene queste due fasce di età rappresentino una porzione ristretta di utenti del BNPL, è interessante notare come le forme di finanziamento digitale stiano diventando sempre più trasversali.

Aumentano le richieste di auto nuove grazie agli incentivi statali

Grazie anche agli incentivi statali per l’acquisto di auto non inquinanti messi in campo negli scorsi mesi, si continua a registrare un aumento delle richieste di prestito finalizzate all’acquisto di automobili nuove: rispetto a giugno 2022, le richieste sono aumentate del +8,9%. I telefoni cellulari rimangono comunque al primo posto per motivo di finanziamento, rappresentando quasi il 43% del totale.

Inoltre, l’arrivo dell’estate ha influenzato in maniera importante l’acquisto di alcuni tipi di prodotti in preparazione a viaggi e vacanze: rispetto allo scorso anno, infatti, sono aumentate le richieste di finanziamento per prodotti di estetica (+9,6%), articoli da campeggio (+9,3%) e accessori auto (+5,6%).