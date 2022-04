Expo Riva Schuh & Gardabags, al via la call per le migliori startup innovative del fashion retail

Aiutare le nuove realtà imprenditoriali che contribuiscono all’innovazione del settore calzaturiero a entrare in contatto con partner industriali in grado di accompagnarle sul mercato, proponendo allo stesso tempo alle grandi realtà del settore delle soluzioni in grado di renderle sempre più competitive. È l’obiettivo di Expo Riva Schuh Innovation Village Retail, che animerà l’importante rassegna fieristica dedicata di Riva del Garda (Trento) dopo il successo della prima edizione di gennaio. Un’occasione importante per una selezione di realtà innovative che avranno la possibilità di mettersi in mostra a Expo Riva Schuh & Gardabags, tra le più importanti fiere internazionali del mondo del fashion retail, la cui edizione estiva è in programma dall’11 al 14 giugno 2022.

Fino al 2 maggio sono aperte le candidature per le startup che innovano nel settore retail dedicato alla moda: le realtà selezionate potranno esporre i loro progetti in un desk dedicato del «villaggio» ideato e realizzato da Expo Riva Schuh, in collaborazione con Blum e Retail Hub e con il coordinamento scientifico di Alberto Mattiello, membro del Comitato scientifico della fiera. La soluzione più innovativa, scelta da una giuria di esperti, parteciperà poi all’edizione invernale, in programma a gennaio 2023.

«Durante l’edizione di gennaio la presenza dell’Innovation Village Retail ha rappresentato un vero e proprio valore aggiunto», spiega Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi. «È stato il primo evento totalmente incentrato sull’innovazione nel mondo del fashion retail, ed è stato un successo. Sarà così anche per l’edizione estiva: la spinta innovativa di così tante realtà giovani è importantissima per il settore per essere sempre in grado di affrontare le esigenze del mercato».

EXPO RIVA SCHUH & GARDABAGS, L’ANIMA BUSINESS-LEISURE DEL FASHION RETAIL

Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi SpA, la rassegna da anni rappresenta il punto di riferimento del mondo della calzatura e dell’accessorio, riconosciuto dai maggiori distretti produttivi mondiali come una piattaforma di incontro ideale per i principali attori del mercato internazionale. Nella cornice del Lago di Garda, Expo Riva Schuh & Gardabags propone un format che mette in mostra le eccellenze del territorio, suggerendo un modo diverso di vivere gli affari: attraverso incontri e scambi dall’anima business-leisure. Ed è proprio all’interno della manifestazione che Riva del Garda Fierecongressi darà vita a Expo Riva Schuh Innovation Village Retail, un’area espositiva dedicata alle startup e all’innovazione realizzata da Blum e RetailHub.

«Da quest’edizione estiva della fiera l’Innovation Village è aperto anche ad aziende, istituzioni e professionisti che offrono prodotti o servizi particolarmente innovativi per il mondo della calzatura e della pelletteria», aggiunge Gianpaola Pedretti, Exhibition Manager di Expo Riva Schuh. «Uno spazio in cui i buyer interessati potranno conoscere in anteprima le nuove soluzioni per il settore e ampliare il loro business».

UN VILLAGGIO PER L’INNOVAZIONE

Il progetto di innovazione presentato dovrà riguardare uno o più degli aspetti del sistema retail del settore moda. Potranno candidarsi innovazioni (prodotti e servizi) su tutti i temi legati alla gestione, movimentazione dei prodotti, analisi dei dati di vendita per la strategia, creazione e gestione delle relazioni con i clienti B2B e B2C, comunicazione e trasparenza in relazione al prodotto e al suo processo produttivo. Parliamo soprattutto di sistemi di tracciabilità della filiera, ma anche stock management, analisi dei dati di vendita, applicazioni AR e VR, e molto altro.

Possono concorrere tutte le startup con sede nell’Unione Europea, nate non prima del 2016, che offrano soluzioni innovative applicabili al settore moda e nello specifico ai segmenti calzature, accessori e pelletteria. Per candidarsi bisogna compilare il form pubblicato sul sito della manifestazione (exporivaschuh.it/startup-competition) entro le 18 del 2 maggio. Entro l’11 maggio un comitato tecnico selezionerà le startup finaliste del premio, chiamate ad esporre i propri servizi e prodotti all’interno di Expo Riva Schuh & Gardabags per tutta la durata della manifestazione. Non è richiesto alcun contributo economico.

Nel corso della manifestazione ciascuna delle startup finaliste parteciperà a pitch e momenti di presentazione alla giuria e al pubblico. A ognuna sarà inoltre garantita una vetrina virtuale all’interno della piattaforma digitale della fiera, oltre a una pubblicazione dedicata sul magazine ufficiale della manifestazione. La startup vincitrice potrà partecipare con uno spazio espositivo all’edizione di gennaio 2023 di Expo Riva Schuh & Gardabags.