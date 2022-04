Heura Foods: secondo round della campagna di crowdfunding

Heura Foods, la start-up di carne vegetale a più rapida crescita in Europa, ha raccolto oltre 4 milioni di euro attraverso la sua seconda campagna di crowdfunding “Equity for Good Rebels” sulla piattaforma Crowdcube, in meno di 12 ore. Con la partecipazione di più di 4.500 investitori provenienti da diversi Paesi, tra cui Regno Unito, Francia, Italia, Spagna e molti altri, l’azienda è stata in grado di raggiungere il suo obiettivo iniziale di 1 milione di euro in appena 30 minuti, quadruplicando la cifra nelle successive 12 ore. Tra coloro che hanno scommesso nella start-up, circa la metà ha un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, risultato che ribalta lo status quo, rivelando l’impegno della Gen Z e dei Millennials a favore della transizione proteica. Inoltre, il 42% degli investitori sono donne.

“La risposta alla campagna di crowdfunding è la prova che, come comunità globale, possiamo e vogliamo sradicare un sistema alimentare ormai non più sostenibile “, ha detto Marc Coloma, attivista alimentare, CEO e co-fondatore di Heura. “Sfrutteremo questo importante traguardo per aumentare ulteriormente la disponibilità di alimenti sani e a base vegetale che si sposano meglio con i valori e le esigenze della società di oggi”.

Con una base di 20€ come minimo da investire, la campagna “Equity for Good Rebels” si è posta come obiettivi quelli di aumentare il numero di Good Rebels che possano entrare a far parte di Heura e di aprire le porte alla condivisione del successo finanziario della start-up durante la sua crescita. L’investimento medio per la campagna è stato di 925 euro, per un totale raccolto fino a oggi pari a 4 milioni di euro.

Questo round di crowdfunding segue la scia del raddoppio delle vendite di Heura registrato nel 2021 e dell’aumento del 333% dei suoi punti vendita in tutto il mondo. Con lo scopo di accelerare la transizione verso le proteine a base vegetale, i fondi saranno utilizzati per costruire l’Heura Lab 2.0, generare tecnologie all’avanguardia a basso impatto ambientale e sviluppare e distribuire alimenti a base vegetale a livello internazionale. Nel corso del 2022, Heura ha in programma di sviluppare fino a 10 nuove innovazioni di prodotto, tutte progettate per creare successori della carne animale che non solo abbiano un sapore incredibile, ma allo stesso tempo possiedano valori nutrizionali migliori ed etichette corte.