Il mondo videoludico: un business dalle potenzialità infinite

L’industria videoludica continua a crescere, e sembra non avere più freni. Il business creato dallo sviluppo e promozione dei videogames ha generato, nel solo 2017, un boom di vendite per oltre 134,9 miliardi di dollari; un dato, quest’ultimo, che si limita alla sola catena di acquisto.

Il mondo dei videogiochi, infatti, non si ferma alla sola distribuzione di contenuti, ma comprende anche molti altri settori – diversi dal commercio – che contribuiscono tutti in egual modo alla cosiddetta “catena del valore”. Sviluppatori, editoria, grande distribuzione, consumatori e produttori di hardware: sono tutti parti attive, tasselli fondamentali affinché un progetto possa essere considerato vincente.

The Game Awards 2021 traccia il futuro

The Game Awards 2021 si é tenuto nel bellissimo Microsoft Theatre di Los Angeles, ed ha premiato i migliori videogiochi dell’anno; qualora vogliate rivivere l’esperienza, non c’è problema: l’evento è stato trasmesso in streaming su più piattaforme, ed é visibile su YouTube, Twitch, Twitter e Facebook Live. Inutile dire che i protagonisti assoluti della serata sono stati Star Wars, Halo, League of Legends e Among Us.

L’evento ha posto altresì l’accento su due settori che, negli ultimi anni, hanno visto triplicato il loro fatturato: gli esports e i videogames su mobile. Relativamente ai primi, League of Legends è stato nominato “miglior gioco eSport” per il terzo anno di fila, mentre gli eWorlds 2021 hanno vinto il premio quale “miglior evento eSport” per la quarta volta consecutiva.

Certamente, siamo davanti a un settore dalle enormi potenzialità. Lo sa bene il CEO di Esports Entertainment Group Grant Johnson che, a proposito dell’intersezione tra scommesse online dove si possono effettuare puntate anche su match live ed eSport, si lascia andare ad una dichiarazione senza precedenti:

“Tra 10-15 anni il mercato delle scommesse sugli eSport diventerà grande quanto quello degli sport tradizionali”

In questo 2021 gli eventi virtuali hanno visto un accrescimento di fan davvero importante, grazie anche a piattaforme come Twitch e YouTube Live, che hanno contribuito a cambiare per sempre il concetto stesso di divertimento.

In passato, i videogiochi erano percepiti come passatempo solitario o, al massimo, si giocava assieme a un amico. Ora la realtà è ben diversa. Alle persone piace guardare gli streamer trasmettere contenuti affini ai propri interessi, e tra questi ultimi rientrano soprattutto i videogames. In molti, poi, donano persino denaro così da supportare il loro lavoro.

Queste donazioni, assieme a sponsor ed altre forme di entrate hanno contribuito a creare un business milionario attorno allo streaming. Basti pensare che il pro-gamer numero uno al mondo, xQcow, ha raggiunto oltre 10 milioni di dollari in meno di due anni.

Mobile e industria videoludica

Come detto poc’anzi, un altro settore le cui potenzialità sono illimitate è quello dei giochi mobile. Negli ultimi anni poi, l’emergere di social network e il largo utilizzo in ogni settore dello smartphone, ha provocato il nascere della categoria social games, che si pone accanto a quella del mobile games.

I videogiochi hanno fatto molta strada da quando sono nati attorno agli anni ’70, diventando una fonte di guadagno per svariate categorie. Lo sviluppo di applicazioni per smartphone e tablet, ha visto il sorgere di moltissime software house; altre aziende come Facebook hanno iniziato a sviluppare giochi mobile free-to-play per mantenere viva la presenza degli utenti sulla propria piattaforma.

Nella maggior parte dei casi il guadagno proviene dalle inserzioni pubblicitarie e acquisti in-game, ovvero la possibilità di comprare pacchetti aggiuntivi all’interno dei giochi e ottenere sostanziosi vantaggi. La flessibilità e la facilità di questa tipologia di transazioni, ha portato a una crescita incredibile dei guadagni.

Anche l’industria cinematografica beneficia della popolarità dei videgames, adattandone i contenuti ed espandendo così il loro universo. Basti pensare che “Resident Evil: Welcome to Raccoon City“, ha incassato 14 milioni di dollari a livello nazionale e 25 milioni di dollari in tutto il mondo; “Pokémon: Detective Pikachu“, film in CGI del celebre mostriciattolo giallo ha conquistato fan e critica, ricavando oltre 144 milioni di dollari.

Il mercato dei giochi è vasto, così come le opportunità che esso offre. Un tempo vincolato a PC e consolle, con l’avvento delle piattaforme mobili, esso ha trovato nuova vita, e la sua crescita continua imperterrita. Insomma, il futuro per sviluppatori e lavoratori affini al settore appare sempre più roseo e ricco di opportunità di guadagno.