Indra presenta il primo grande aeroporto europeo gestito da remoto

L’aeroporto di Budapest diventerà il primo aeroporto di una capitale europea ad essere gestito da remoto. Nell’ottobre 2021, Indra si è aggiudicata dal fornitore di servizi di navigazione aerea HungaroControl il contratto per la fornitura di un sistema di torre completamente integrato ─ con display per la visualizzazione del traffico aereo e aeroportuale, sistema di piani di volo con etichette ed elenchi dei voli, logica di sicurezza estesa e funzioni di routing avanzate ─ ampliato con telecamere e sistemi di torre remota digitale.

Indra sta portando avanti il progetto secondo i tempi previsti e sta per iniziare l’installazione del sistema nella sua sede definitiva. L’azienda fornirà una postazione di controllo della torre all’avanguardia, completamente integrata con il resto dei sistemi e con funzionalità touch. Il sistema di torre InNOVA, già in uso presso il centro di torre remota di Avinor in Norvegia, integra tutte le informazioni rilevanti e le funzionalità di controllo del traffico aereo e di sicurezza su un unico schermo. La soluzione ottica IRTOS fornirà ai controllori il display aeroportuale più avanzato del mercato, con qualità 4K, continuità di visione a 360 gradi grazie al software proprietario di Indra e funzionalità avanzate come la visione notturna a colori e livelli di realtà aumentata nel display, come l’etichettatura degli aeromobili, la sovrapposizione di informazioni sullo schermo o il rilevamento automatico di oggetti nella scena.

Oltre al sistema di torre remota operativa, Indra fornirà anche una torre remota di emergenza con un simulatore e un sistema di addestramento. La transizione operativa verso la nuova soluzione a torre remota a Budapest avverrà nel corso del 2024.

Il progetto è fondamentale per la modernizzazione della gestione del traffico aereo e costituisce un riferimento per il controllo digitale a distanza nei grandi aeroporti. HungaroControl presenterà la soluzione al World ATM Congress presso lo stand numero 1227.