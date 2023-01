La digitalizzazione non è solo avere una pagina web: sai come affrontare la sfida?

La digitalizzazione delle aziende è un concetto per cui una determinata entità utilizza la tecnologia, gli strumenti e gli ecosistemi del campo digitale con l’obiettivo di migliorare il valore dei propri prodotti/servizi per il cliente. Grazie alla digitalizzazione nuove soluzioni, esperienze e modelli di business potranno essere offerti.

Un errore molto comune è pensare che la digitalizzazione delle aziende si basi unicamente sulla creazione di un sito web aziendale. Oltre a pensare a quanto costa creare una pagina web, l’azienda deve superare una serie di sfide affinché tutto vada bene.

Nelle righe seguenti vedremo alcune delle sfide che devono essere affrontate.

Sfide che un’azienda dovrà vincere per digitalizzare i propri processi

1. Raccolta e utilizzo dei dati dei clienti

I database sono una delle chiavi di successo più importanti in ambito digitale. Indipendentemente dalle dimensioni del business, le storie di successo si basano sull’utilizzo di strumenti per raccogliere dati… ma devono anche essere in grado di archiviarli e utilizzarli correttamente.

È possibile trovare molti strumenti che consentono di ottenere grandi quantità di informazioni dall’interazione con il cliente. Sfortunatamente, questo è di scarsa utilità se non esiste un sistema per classificarlo e ordinarlo.

Potrebbe essere interessante concentrarsi su quei 10-15 attributi più importanti di un cliente in modo che l’azienda possa sapere meglio come gestirli e offrire il prodotto/servizio in questione. Questi attributi sono molto variabili, poiché saranno soggetti a fattori come il settore in cui opera l’azienda, le esigenze, il tipo di prodotto o servizio che viene offerto ecc.

2. Creazione di app

Le app mobile vengono utilizzate dalle aziende per gestire i processi e monitorare le azioni con i clienti. Ma sono anche essenziali per il coordinamento e la pianificazione delle strategie, così come per altre attività. Tra gli altri vantaggi, consentono di migliorare l’efficienza dei processi, aumentare i profitti e ridurre le spese.

Per ottenere un corretto sviluppo delle applicazioni mobile, è necessario utilizzare il partner giusto. L’idea è quella di realizzare un tipo di app che aggiunga valore e che si adatti all’immagine di marca che l’azienda vuole trasmettere.

Anche se la domanda su quanto costa un’app è importante, il prezzo non dovrebbe essere tutto. Sarà inoltre necessario garantire che soddisfi le funzioni che il cliente si aspetta.

3. Definizione focalizzata sul futuro cliente digitale

Quelle entità che riescono ad avere successo nel mondo digitale e fornire una proposta di valore al cliente non lo fanno per caso, ma piuttosto come parte di un lavoro laborioso e seguendo una solida strategia.

Si concentrano sul capire come soddisfare le esigenze digitali di ciascun cliente, definire obiettivi chiari e determinare come eseguirli. Pensano anche al periodo di esecuzione, anche se la situazione più tipica è che si tratti di strategie a lungo termine.

Quelle aziende che ancora non sanno come definire la loro visione del futuro cliente digitale, possono seguire questi suggerimenti:

Essere in sintonia con le ultime novità tecnologiche .

. Pesare risorse come marchio, cliente, punti di forza, talento e proprietà intellettuale .

. Effettuare uno studio di mercato , con l’obiettivo di determinare quali esigenze il cliente potrebbe avere che non sono state ancora soddisfatte.

, con l’obiettivo di determinare quali esigenze il cliente potrebbe avere che non sono state ancora soddisfatte. Creare processi di progettazione con lo scopo di dare forma a idee che consentano di adattarsi a ciò che i futuri clienti stanno cercando. Queste idee dovrebbero anche considerare come sarà la futura interazione del cliente con il marchio.

4. Talento

Avviare il processo di digitalizzazione di un’azienda senza avere i giusti talenti è un suicidio per l’azienda stessa. Il grosso problema di questo talento è che è molto difficile da trovare; e non solo, sarà anche difficile motivarli in modo che si sentano tentati di entrare in azienda e finiscano per prendere la decisione.

Oltre a quanto sopra, l’azienda dovrà anche lavorare sodo per non perderlo.

Ecco alcune idee che possiamo provare:

Valori: i valori dell’azienda dicono molto al futuro candidato. Se i valori sono saldi e in sintonia con il dipendente, difficilmente finirà per lasciare l’azienda.

i valori dell’azienda dicono molto al futuro candidato. Se i valori sono saldi e in sintonia con il dipendente, difficilmente finirà per lasciare l’azienda. Incentivi: oltre allo stipendio, le aziende offrono diversi incentivi per attrarre candidati. Ad esempio, potremmo offrire un’assicurazione dentale, un programma lavorativo interessante, un orario continuato…

oltre allo stipendio, le aziende offrono diversi incentivi per attrarre candidati. Ad esempio, potremmo offrire un’assicurazione dentale, un programma lavorativo interessante, un orario continuato… Gamification: anche la gamification aiuta a trattenere i talenti. Qui potremmo parlare di risorse come programmi di leadership, formazione, simulazioni, videogiochi, giochi di ruolo… in altre parole, attività incentrate sull’interazione con i dipendenti.

Queste sono solo alcune delle tante sfide che l’azienda dovrà superare per fare la differenza nel proprio processo di digitalizzazione.