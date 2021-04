La rivoluzione della firma elettronica nel settore delle Risorse Umane

Il settore delle Risorse Umane ha fatto degli enormi passi in avanti negli ultimi anni, raggiungendo un grado di digitalizzazione piuttosto avanzato e questo ha reso l’intero comparto non solo più efficiente ma anche maggiormente flessibile. Nell’ultimo periodo, segnato dalla pandemia e da tangibili difficoltà in campo lavorativo per qualsiasi azienda, è emerso ancora più chiaramente quanto la digitalizzazione sia diventata indispensabile. In un settore come quello delle Risorse Umane, poter disporre di strumenti che consentano di gestire in modo efficiente documenti, pratiche e contratti non può e non deve essere un optional. È proprio per questo motivo che in tale ambito si è assistito, prima che in altri, ad una corsa alla digitalizzazione.

In che modo il settore delle Risorse Umane è riuscito a raggiungere il giusto grado di innovazione? Sicuramente grazie all’adozione di software informatici di ultima generazione, ma anche per merito della firma elettronica, che oggi sta diventando fondamentale per tutte le aziende.

Software e strumenti indispensabili per il settore HR

Al giorno d’oggi all’interno dell’ufficio Risorse Umane vengono adottati software e strumenti che sono ormai considerati davvero indispensabili. Senza di essi infatti sarebbero necessarie molte più ore di lavoro, oltre che un numero maggiore di dipendenti per gestire tutto il carico. Quali sono però i software che non possono proprio mancare oggi in questo settore, di primaria importanza all’interno di qualsiasi azienda? Scopriamolo insieme.

Software per la firma elettronica

La firma elettronica esiste da diverso tempo, ma è soprattutto negli ultimi anni che ha conosciuto un vero e proprio boom ed è piuttosto semplice intuire il perché. Da quando il Covid ha stravolto le dinamiche di lavoro in Italia così come nel resto del mondo, lo smart working è diventato una risorsa fondamentale per le aziende. Gli stessi colloqui di lavoro vengono spesso organizzati online e si è reso necessario trovare un software per il contract management che fosse completo ed efficiente. Nella maggior parte dei casi, si è scelto di optare per un pacchetto che includesse la firma elettronica: un software che consentisse dunque non solo di archiviare i contratti di lavoro ma di farli autenticare dall’interessato anche a distanza.

Software ATS per l’analisi dei CV

Altro software che viene largamente utilizzato oggi all’interno del settore delle Risorse Umane è l’ATS, utilissimo per effettuare una prima scrematura delle candidature pervenute e selezionare quelle maggiormente in linea con le esigenze dell’azienda. Questo software infatti incrocia i dati presenti nel curriculum del candidato con quelli indicati dal responsabile delle risorse umane e permette dunque di identificare in automatico i soggetti con le caratteristiche migliori per una determinata posizione.

Software HRIS per la gestione del lavoro

Immancabile in qualsiasi ufficio delle Risorse Umane è infine il software HRIS, che consente di gestire il flusso di lavoro nel suo complesso, mediante una serie di moduli adattabili alle varie esigenze dell’azienda. Si tratta dunque di un programma completo, al quale può essere collegato il software per la firma elettronica in modo da rendere tutto ancora più semplice, pratico, immediato ed intuitivo.