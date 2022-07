La valorizzazione del capitale umano attraverso il sistema di Talent Management

La gestione di un’azienda non passa solo dall’assunzione del personale: la chiave del successo è creare una forza lavoro competitiva dotata delle skill più richieste, investendo in formazione continua, gestendo e ottimizzando le performance.

In un mercato globale sempre più dinamico caratterizzato dalla rivoluzione digitale e dalle trasformazioni della forza lavoro, le imprese che puntano al successo hanno bisogno di attrarre i migliori talenti e trattenerli ora che, più che mai, i dipendenti cercano costantemente nuove opportunità di apprendimento e crescita per acquisire competenze. Per garantire un flusso di collaboratori competenti e motivati occorre pensare a una strategia di Talent Management agile e flessibile, investendo sull’Employee Engagement e garantendo una migliore Employee Experience.

Come è cambiato nel tempo il sistema di Talent Management

I cambiamenti nel mondo del lavoro, le nuove tecnologie e le esigenze delle nuove generazioni hanno trasformato il modo in cui le persone lavorano e come le aziende operano e coinvolgono i dipendenti.

In passato la gestione del talento era intesa come l’insieme di attività utili per individuare il miglior candidato. Oggi non si tratta soltanto di puntare sulla persona giusta, ma di valorizzarla nel modo più opportuno. Un moderno sistema di Talent Management supporta e favorisce l’esperienza dei dipendenti collegandola alla strategia aziendale: dal processo di assunzione per un candidato alla partecipazione a un percorso di crescita professionale, senza dimenticare un programma ben definito di benefit aziendali. Con gli insight ottenuti dai programmi di Employee Experience, le aziende possono in questo modo apportare delle migliorie alle loro strategie a livello globale, identificando i punti di forza e i punti di debolezza e puntando alla fidelizzazione dei talenti.

Pianificare una strategia efficace per la valorizzazione dei dipendenti

Il primo passo per una Talent Strategy efficace e di successo può sembrare banale ma non lo è: conoscere i propri dipendenti, sapere cosa li motiva e cosa li trattiene in azienda. La gestione delle performance sta entrando in una nuova fase e le ricerche di Mercer, società di consulenza attiva da oltre 75 anni nel mondo delle risorse umane, dimostrano come i dipendenti siano sempre più motivati da prospettive di crescita, talvolta più che dalle leve del Total Reward.

Entusiasmo, motivazione ed energia che i dipendenti trasmettono nel lavoro sono fattori chiave che guidano le performance individuali e il successo dell’azienda. Un successo sostenibile non può prescindere dalla gestione coerente dei riconoscimenti, retributivi e non solo, che resta una delle leve fondamentali di Employee Engagement ed Employee Value Proposition.

In altre parole, non si tratta solo di “gestione” ma anche di “valorizzazione” dei dipendenti. Analizzando la strategia di business attraverso i giusti strumenti, è possibile identificare eventuali problemi all’interno dei sistemi di Talent Management e quindi progettare piani d’azione customizzati che rispondono alle singole esigenze.

L’importanza di una strategia di Talent Management

Le persone sono il cuore pulsante dell’azienda: senza i giusti talenti e l’appropriata valorizzazione le aziende rischiano di avere, tra le altre cose, dipendenti insoddisfatti. I datori di lavoro oggi si trovano ad affrontare una situazione più complessa che mai – basti pensare al fenomeno della Great Resignation – e chi gestisce bene i talenti potrà contare su un vantaggio competitivo rispetto a chi non lo farà.

Se in passato le aziende hanno sempre considerato le spese legate ai dipendenti come costi, oggi, per restare al passo con i tempi, è necessario mettere in risalto le skill dei dipendenti, promuovendo e favorendo non solo la loro crescita ma investendo continuamente nella forza lavoro.

Risulta facile capire come pianificare una Talent Strategy efficace attraverso un moderno sistema di Talent Management sia fondamentale per la crescita e valorizzazione del capitale umano, in modo da creare una forza lavoro motivata, competente e produttiva. È dimostrato come le aziende che decidono di investire nell’Employee Experience migliorando cultura, tecnologia e ambiente di lavoro registrino profitti maggiori rispetto a quelle che non lo fanno.