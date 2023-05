Nasce Moonstone: 30 investimenti in startup previsti nel 2023

Puntare alla Luna tendendo la mano ai fondatori più promettenti, ecco l’idea alla base di Moonstone (moonstone.fund) il neonato Venture Capital che mette al centro i cosiddetti “moonshot”, progetti ambiziosi e innovativi con un potenziale di impatto positivo per le persone e il pianeta.

Moonstone, guidata da un team under30, nasce dal know how di Aurora Fellows, ente del terzo settore che connette talento e opportunità, ponendosi come stimolo e guida per migliaia di giovani ogni anno.

Jacopo Mele, tra i 30 Forbes Under 30 europei nel 2016, già co-founder di Aurora Fellows e yourDIGITAL, con esperienza nella consulenza strategica, entra infatti nel ruolo di General Partner in questo veicolo di VC dallo sguardo europeo.

L’obiettivo di Moonstone è quello di selezionare e finanziare progetti altamente innovativi nella loro fase di raccolta Pre-seed e Seed, dando alle startup la spinta iniziale che permette loro di presentarsi con maggiore forza e solidità al tavolo di altri potenziali investitori.

Un approccio quantitativo: 60 investimenti previsti in due anni

Moonstone mira a investire in almeno 60 startup entro i prossimi due anni, e la sua particolarità è quella di farlo attraverso un processo di selezione estremamente rapido (massimo 10 giorni) e founder-friendly, con il quale individua founder ambiziosi e li supporta, anche economicamente, come co-investitore per un massimo di 50mila euro.

“Moonstone crede nell’abbondanza tecnologica, in chi vive per la propria causa, in fondatori capaci di ispirare il proprio team e il mondo, nei founder realmente guidati da problemi irrisolti, con il forte desiderio di rendere accessibili nuove soluzioni che risolvano le grandi sfide dell’umanità” racconta Chiara Castelli, Investment Manager di Moonstone.

La volontà di Moonstone è non solo quella di dare un contributo economico alla crescita e allo sviluppo delle realtà in cui investe, ma anche di inserire i giovani imprenditori in un network di valore che possa favorire sinergie virtuose. Mettere in contatto i fondatori delle startup con una solida rete internazionale, professionisti riconosciuti del settore, investitori e scienziati, rafforza la solidità della loro visione e le prospettive dei loro progetti. Oltre che con professionisti ed esperti appartenenti al network del VC, Moonstone mette inoltre in contatto tra loro tutti i fondatori, in una vera e propria community composta da persone ambiziose, indipendentemente dal settore o dall’area geografica.

Nell’orbita di Moonstone ruotano già interessanti realtà, per menzionarne alcune: Cosmico, MindAhead, Reco2, Donarosso, Screevo e Nova Talent, su cui Moonstone ha già investito negli ultimi mesi.