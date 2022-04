Nasce Newlife, l’app che promette di rivoluzionare il mondo dei social

Addio a notizie fake, insulti e commenti da hater e spazio alla solidarietà: è questo l’obiettivo di Newlife, la nuova app ideata da Mauro Tiberti che intende rivoluzionare l’approccio ai social network impedendo l’interazione a profili non verificati e non riconoscibili, nell’ottica di tutelare gli utenti reali. Ma come funziona questo nuovo servizio?

Un social su cui bisogna “mettere la faccia”

Nell’epoca del digitale, abbiamo avuto modo di conoscere tante innovazioni rivoluzionarie che hanno trasformato il modo di intendere sia il lavoro che il tempo libero. Spazi virtuali dedicati allo smart working, ma anche piattaforme per l’intrattenimento come quelle di streaming audiovisivo o per giocare alle slot gratis online sui casino digitali, hanno portato nelle nostre case e sui nostri dispositivi mobili sistemi completamente nuovi per svolgere le diverse attività quotidiane.

Se pensiamo per esempio alle piattaforme di gioco, come i già citati casino online che consentono di accedere ai vari passatempi in maniera pratica e veloce semplicemente connettendosi a internet, ci rendiamo conto di quanto l’aspetto della community sia centrale nel concetto stesso di internet: qui infatti, come in altri spazi tematici, i tanti appassionati non solo possono usare i propri svaghi preferiti ma anche entrare in contatto con altre persone, sia per sfidarle che semplicemente per scambiarsi consigli e opinioni. Quest’idea è stata alla base prima dei forum e poi dei social network, che tuttavia hanno conosciuto col tempo fenomeni caratterizzati da un’accezione negativa.

Negli ultimi anni i social media sono stati infatti letteralmente inondati da valanghe d’odio gratuito e contenuti di dubbia provenienza pubblicati da profili falsi, forti del fatto di essere protetti dallo schermo del PC o dello smartphone, e ciò ha abbassato notevolmente la qualità del servizio offerto dagli stessi social, spingendo molte persone ad abbandonare uno strumento di per sé potenzialmente molto utile sotto ogni punto di vista.

Da questa considerazione è partita l’idea di Mauro Tiberti, CEO di OdStore, che ha ben pensato di dare nuovo slancio all’idea di social attraverso una nuova modalità di interazione che non consente più di nascondersi ma richiede a ogni singolo utente di “metterci la faccia”. Nasce così Newlife, app da poco sbarcata su App Store e Play Store e disponibile in Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, che mira a creare uno spazio virtuale sicuro e protetto, in cui ogni identità viene verificata sin dal momento dell’iscrizione attraverso lo Spid o un documento valido.

Aperta sia ai privati, che possono utilizzarla gratuitamente, che alle aziende, Newlife permette l’accesso solo a chi autentica il proprio profilo secondo una delle modalità proposte, un vincolo che pur sembrando particolarmente stringente in realtà rappresenta l’unico modo per combattere la piaga dei profili falsi e tutto ciò che questi si portano dietro, agendo come veri e propri disturbatori dei social network tradizionali.

Come funziona e cosa permette di fare Newlife

L’idea alla base di Newlife non si discosta molto da quella che ha portato al successo piattaforme come Facebook e Instagram, ossia creare reti globali di contatti attorno a tematiche di comune interesse, con la possibilità di condividere sia contenuti pubblici che messaggi privati. Ciò che differenzia Newlife dagli altri social è proprio il fatto di impedire concretamente l’accesso a hater e simili, favorendo così la creazione di community sane e in grado di offrire valore a tutti i partecipanti.

Nello specifico, Newlife si articola in quattro macroaree:

Chat, un sistema di messaggistica per comunicare con gli altri iscritti;

Help me, uno spazio in cui chiedere aiuto e scambiarsi consigli e suggerimenti;

Eventi, un’area dedicata alla promozione di eventi reali e virtuali;

Informazione, con notizie e approfondimenti su varie tematiche.

Il progetto 100% made in Italy intende, in pratica, restituire al concetto di “social” la sua natura di strumento di partecipazione e solidarietà, in cui le azioni siano positive e mirate a sostenersi gli uni con gli altri, un’idea che ai giorni nostri sembra quasi utopica se paragonata alla mole di cattiveria che circola in rete.

Newlife è appena sbarcato online con le migliori intenzioni e una filosofia estremamente condivisibile: non resta che attendere i prossimi mesi per capire la reazione del pubblico e se il nuovo social network saprà conquistare realmente il cuore degli internauti.