“Perseverance” è la parola inglese dell’anno 2021 secondo il Cambridge Dictionary

È “perseverance” la “Parola dell’anno” 2021 (Word of the Year 2021) secondo Cambridge, che ha analizzato le ricerche effettuate dagli utenti all’interno del Cambridge Dictionary. Il termine, che si può tradurre in italiano con “perseveranza” ed è definito dal Cambridge Dictionary* come “lo sforzo continuo per fare o ottenere qualcosa, anche quando è difficile o richiede molto tempo“, è stato cercato in tutto il mondo più di 243.000 volte nel corso del 2021.

Prima di quest’anno, il termine non è mai comparso in modo evidente tra le ricerche effettuate sul sito e il picco si è verificato in particolare tra il 19 e il 25 febbraio, dopo che il rover Perseverance inviato dalla NASA è atterrato su Marte il 18 febbraio 2021 per trovare e studiare tracce fossili di vita. “Perseverance non è una parola comune o particolarmente utilizzata nel quotidiano e non è strano, quindi, che ci siano dei picchi nelle ricerche in quel periodo”, ha commentato Wendalyn Nichols, Publishing Manager di Cambridge Dictionary. “Proprio come ci vuole perseveranza per far atterrare un rover su Marte, serve perseveranza anche per affrontare le sfide che stiamo trovando lungo il cammino a causa dell’emergenza sanitaria, dei disastri climatici, dell’instabilità politica e dei conflitti”.

Cambridge Dictionary è il miglior sito web al mondo per studenti di inglese ed è uno strumento completamente gratuito. Il suo ricco dizionario, il thesaurus e le risorse grammaticali sono creati e messi a disposizione degli utenti dall’esperienza e dal lungo lavoro di Cambridge nel campo dell’apprendimento linguistico e dell’istruzione. “Il Cambridge Dictionary è una risorsa straordinaria per gli studenti che stanno preparando un esame di lingua inglese in quanto fornisce loro un solido punto di riferimento da utilizzare come parte della loro pratica e preparazione quotidiana”, ha commentato Nick Beer, Country Director Italy per Cambridge Assessment English. “Perseverance è una parola particolarmente appropriata per gli studenti di lingua inglese di tutto il mondo: imparare l’inglese, infatti, è molto più che memorizzare parole e frasi, ci vogliono molta motivazione e pratica costante”.

Ad aiutare le persone a sviluppare e a migliorare il proprio inglese anche gli altri contenuti del sito Cambridge Dictionary, come la nuova pagina del Cambridge Thesaurus dedicata a “perseverance” che alla definizione aggiunge anche una lista di parole dedicate alla determinazione per aiutare gli utenti ad approfondire il termine e a capire le sfumature e le differenze tra i vari sinonimi. Tra questi determination e single-mindedness (entrambi traducibili in italiano con “determinazione”), ma anche persistence (persistenza), doggedness (caparbietà), tenacity (tenacia), resolve (risolutezza), will (volontà) e il termine statunitense stick-to-it-iveness (insistenza).

A questo si aggiunge la nuova lista di parole legate alla determinazione creata dal team Cambridge e dedicata agli studenti di Cambridge Dictionary +Plus, piattaforma dove gli utenti possono creare, scaricare e condividere le loro liste di parole, così da memorizzarle più facilmente; la ricerca, infatti, mostra che le persone imparano nuovi vocaboli in modo più efficace quando ne tengono una traccia scritta alla quale rivolgersi in caso di bisogno. In particolare, l’elenco di parole condiviso dal team Cambridge include il vocabolario relativo alla “perseveranza” in modo che gli studenti di lingua inglese possano facilmente scoprire di più sulla parola dell’anno espandendo contemporaneamente il loro lessico.