Pneumatici Made by NASA, da Marte alle superfici terrestri. La filosofia dei nuovi pneumatici in NiTinol, sviluppati dalla National Aeronautics and Space Administration, portano con sé una semplice filosofia: dotare le biciclette di ruote a prova di forature.

Un grande balzo in avanti in termini di funzionalità: i nuovi pneumatici sviluppati dalla NASA mutuano la stessa tecnologia applicata sui robot rover e sulle sonde che l’ente di Washington ha inviato su Marte, ovvero la METL, la Martensite Elasticized Tubolar Loading (Carico tubolare elasticizzato martensite).

Fondamentale è l’utilizzo del NiTinol al posto della classica gomma. Il NiTinol (NI-TI) è una lega in nichel e titanio che viene applicata in diversi campi: dal termostato delle caffettiere fino agli accoppiamenti per condotti idraulici. E, a breve, anche per gli pneumatici delle biciclette.

I vantaggi saranno notevoli: la deformazione reversibile del NiTinol permetterà agli pneumatici di essere inforabili in quanto non vi sarà necessità della camera d’aria, superata da un intreccio di spirali metalliche. Sarà resistente alle escursioni termiche che si verificano sul pianeta ed avrà in dote un carico di sostenibilità ambientale, riducendo l’utilizzo di petrolio. Le caratteristiche di deformazione la rendono quindi adatta a performare su vari tipi di terreni.

I primi pneumatici saranno consegnati a Giugno 2024. Per ora i costi sono chiaramente molto alti, partendo da un set di ruote con cerchi in carbonio a 2.150 €. Tuttavia, le caratteristiche presentate possono segnare veramente una rivoluzione nel campo del ciclismo sia professionale che amatoriale nella prospettiva che i prezzi del kickstarter si riducano in un prossimo futuro.