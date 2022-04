Qonto è il primo unicorno in Europa ad aprire il capitale alla propria community

Qonto, la soluzione di business finance management leader in Europa, ha annunciato oggi che lancerà una campagna di raccolta di capitale su Crowdcube, la piattaforma di investimenti online.

Community equity raise, un modo unico per coinvolgere i nostri clienti

Qonto è il primo unicorno europeo a lanciare una campagna paneuropea di raccolta di capitale in collaborazione con la piattaforma Crowdcube. La società, che ha recentemente raccolto un round di investimento Serie D da 486 milioni di euro, inviterà primariamente i propri clienti nei quattro mercati in cui è presente (Francia, Italia, Spagna e Germania) a diventare azionisti. L’obiettivo di Qonto, con questa campagna, è quello di condividere il proprio successo e percorso di crescita con i propri clienti. Con questa iniziativa, Qonto mira a rafforzare il rapporto esistente con le imprese con cui collabora e a costruire una community di imprenditori europei impegnati a sostenere la sua missione.

Per questo, Qonto ha stretto una partnership con Crowdcube, la principale piattaforma europea per l’investimento in aziende private, la cui mission è consentire ai clienti di startup e scaleup di diventarne azionisti, permettendogli di partecipare al futuro delle aziende in cui credono.

Alexandre Prot, co-fondatore e CEO di Qonto: “Quella di Qonto è una storia di imprenditoria: è stata creata da imprenditori per imprenditori. I nostri clienti comprendono appieno il valore del nostro servizio e la nostra missione aziendale. Con questo community equity raise facciamo un passo oltre e permettiamo loro di partecipare alla nostra crescita, come azionisti della società. I clienti che decideranno di unirsi a noi investendo nella nostra azienda non solo ci aiuteranno a costruire le nostre soluzioni, ma contribuiranno anche al successo di Qonto, insieme ai nostri attuali prestigiosi investitori internazionali. Siamo molto entusiasti e orgogliosi di essere il primo unicorno europeo a lanciare un’iniziativa di questo tipo”.

Pepe Borrell, VP International (Europe) di Crowdcube: “La missione di Crowdcube è quella di democratizzare l’investimento in aziende private, rendendo più facile e accessibile per chiunque prendere parte al successo delle aziende in cui credono, e per le aziende offrire questa opportunità alla propria community. Siamo felici di affiancare Qonto nella sua prima campagna di community equity raise e di aiutare l’azienda a far crescere la propria community europea”.

Mariano Spalletti, Country Manager per l’Italia di Qonto “Uno dei principali punti di forza di Qonto è sempre stata la capacità di essere vicino ai propri clienti e ascoltare attentamente le loro necessità per sviluppare costantemente il servizio rispondendo alle loro esigenze a 360°. Con questa iniziativa vogliamo andare oltre e dare a loro un ruolo ancora più attivo coinvolgendoli in prima persona nella nostra crescita e sviluppo”.

Come funzionerà il processo

Qonto coinvolgerà primariamente i propri clienti di età superiore ai 18 anni, che hanno accesso a un conto Qonto in qualità di titolari, amministratori, manager o contabili in Francia, Italia, Germania o Spagna.

La campagna si compone di due fasi: una sessione di pre-registrazione, che durerà fino al 19 aprile, seguita poi dal lancio della campagna vera e propria nella quale i clienti di Qonto che si sono pre-registrati potranno accedere prioritariamente per investire.

Con questa iniziativa, Qonto vuole costruire una community forte di imprenditori europei che credono nella sua missione e la sostengono, puntando a coinvolgere il maggior numero di clienti possibile.