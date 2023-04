Spedizioni aziendali: come ottimizzarle ed evitare qualsiasi problema

Viviamo ormai in un mondo frenetico, ed è difficile adattarsi ai suoi movimenti, alla tecnologia che avanza, alla globalizzazione e a un mercato sempre più competitivo e veloce. Le imprese o gli e-commerce online, quando devono occuparsi delle spedizioni aziendali, si trovano di fronte a diversi imprevisti che devono assolutamente prevenire. Per questo motivo ottimizzare la logistica è un imperativo, ma come fare? Cosa entra in gioco nel momento in cui si spedisce un pacco? Approfondiamo l’argomento, dando utili consigli e piccoli trucchi a riguardo.

Spedizioni aziendali: cosa sapere

Siamo nel pieno di un periodo di forte “digitalizzazione”: rispetto al passato, le imprese devono assolutamente stare al passo con i tempi, implementando processi tecnologici e digitali per ottimizzare le spedizioni.

Per esempio, in base ai prodotti venduti, possono anche esserci degli ordini da evadere in “velocità”: si devono dunque verificare una serie di fattori, dall’indirizzo fino alla disponibilità del corriere. Ed è in questi casi che i software e la tecnologia tornano utili.

Alla base di tutto, soprattutto per le aziende, c’è l’organizzazione: quando ci si occupa di una fitta vendita capillare in tutto il territorio italiano, è necessario essere preparati a ogni evenienza. Per esempio, tra le problematiche più comuni al giorno d’oggi troviamo la validazione degli indirizzi: sono corretti? Soprattutto, sono ancora attuali?

Naturalmente, in questo caso, è possibile affidarsi a un software per la validazione di indirizzi internazionali come quello proposto da Egon.com. Ma le problematiche possono essere diverse: vogliamo proprio porre l’accento su come controllare le spedizioni aziendali nel modo migliore. Senza alcuno stress.

Come ottimizzare la spedizione aziendale

Il settore delle spedizioni è estremamente competitivo: per questo motivo, in qualità di azienda, è essenziale prendere delle precauzioni: bisogna naturalmente rivolgersi a un buon servizio di fornitori, ottimizzando le spese e i meccanismi stessi. Ogni pacco deve essere curato nei minimi dettagli: l’imballaggio è un altro fattore chiave di successo per qualsiasi business.

Definisci le tue spedizioni

Le imprese possono spedire pacchi per qualsiasi motivo, ogni giorno: dai negozi online fino alle aziende che lavorano sul territorio, c’è la necessità di definire ogni spedizione nel modo ottimale. Alla base di tutto c’è l’attenzione per l’esperienza di acquisto del cliente, che si aspetta di ricevere un pacco con gli oggetti imballati e protetti, soprattutto quando parliamo di prodotti per la salute, per la casa o di elettronica.

Scegli le tipologie di pacchi

Ogni pacco è diverso: si possono infatti spedire oggetti di diverse dimensioni. Da quelli più piccoli ai pacchi ingombranti, anche in questo caso suggeriamo di trovare una soluzione adatta per ogni evenienza. Il cartone deve essere di qualità eccelsa e in alcuni casi è anche possibile personalizzarlo. Quest’ultima strada è spesso battuta dagli e-commerce online che vogliono distinguersi dai propri competitor, per rafforzare la brand identity e creare fidelizzazione.

Propendi per la digitalizzazione

Un atro degli aspetti su cui concentrarsi per spedizioni sempre perfette è la digitalizzazione. Come accennato, viviamo in una realtà in forte espansione, figlia dei suoi tempi, in cui la tecnologia ha ormai conquistato tutti noi, non solo il singolo, ma ha assunto soprattutto un ruolo chiave per le imprese e le aziende online.

Ci sono diversi software o gestionali online che in questo caso possono offrire un aiuto concreto, da usare a proprio vantaggio: dalla gestione della fatturazione alla gestione del magazzino, c’è il software per la verifica degli indirizzi e molto altro.

A tal proposito apriamo una piccola postilla: la qualità non deve venire meno, mai. Dalla scelta della tipologia del pacco fino al software da usare per ottimizzare le spedizioni, è la qualità che rende sempre grande un business.

Stabilisci un protocollo

Standardizzare il processo non significa omologarsi, ma prediligere l’ordine e la precisione: avere un protocollo da seguire in determinati casi è essenziale per evitare il caos. Ogni pacco, dunque, deve sempre essere spedito seguendo un protocollo ben preciso e stabilendo determinate attività.

La logistica – per definizione – deve essere snella, e ogni processo deve essere finalizzato per raggiungere l’obiettivo. In questo caso, per un flusso migliore, è possibile offrire un corso di formazione ai propri dipendenti, così che possano trovare il modo per esprimere il proprio potenziale al meglio sul posto di lavoro.

I problemi più comuni del settore logistico

Abbiamo visto a grandi linee alcuni consigli su come ottimizzare le spedizioni aziendali, ma è venuto il momento di affrontare i problemi più comuni con cui fare i conti quando ci si occupa di logistica e spedizioni. Dallo spazio inutilizzato fino alla mancanza di tracciabilità, ecco perché è essenziale essere sempre organizzati.

Lo spazio a disposizione

Il magazzino deve essere assolutamente ottimizzato, e lo spazio inutilizzato o sovraccaricato di prodotti ormai fuori catalogo è decisamente un errore da non compiere. Le aziende si ritrovano così ad avere un problema: lo spazio di stoccaggio va controllato, e ci deve essere un responsabile che possa sfruttarlo al meglio delle sue possibilità.

I problemi con la merce

Può capitare che durante il trasporto si verifichino dei problemi alla merce? Sì, anche se è raro. Molto più spesso, invece, possono esserci dei problemi durante la movimentazione delle unità di carico: quando si preparano gli ordini, questo processo deve essere ottimizzato per evitare di sottoporre i pacchi a una eccessiva instabilità. Per l’azienda, infatti, sarebbe una spesa in più, e anche considerevole in base al valore dell’oggetto.

Le spedizioni in ritardo

Anche in questo caso potrebbe rendersi necessario il supporto della tecnologia, magari propendendo per una soluzione innovativa come i software per la gestione dei magazzini. La pianificazione delle consegne deve essere precisa, o almeno offrire ai propri clienti una stima dell’arrivo del pacco: tra i problemi logistici più comuni troviamo di certo le segnalazioni per ritardo o smarrimento del pacco stesso.

Gli indirizzi non aggiornati

Gli e-commerce sono sempre più utilizzati e dunque per chi vende prodotti online, verificare gli indirizzi è a dir poco indispensabile. Anche questo aspetto può rallentare la spedizione del pacco stesso, e di conseguenza si può assolutamente investire in un software. La tecnologia così si mette al servizio delle aziende, da quelle piccole alle grandi, per evitare qualsiasi intoppo.