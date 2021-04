Tendenze business chiave per il 2021

Sembra che ogni anno sia una manciata di tendenze a modellare il mondo degli affari. Ovviamente, il 2021 sarà un anno diverso dagli altri, con la pandemia (si spera) che finirà nei prossimi mesi e le imprese che vogliono disperatamente avvantaggiarsi sul 2022 e recuperare il tempo perso.

Questo renderà il 2021 molto diverso dall’anno appena trascorso, e ci sarà probabilmente un certo numero di tendenze quest’anno che condivideranno la ripresa e si spera che permettano alle aziende di tornare a un certo livello di normalità più avanti nel corso dell’anno. Essere consapevoli di queste tendenze potrebbe essere utile per aiutare la ripresa, quindi continua a leggere per scoprire quali saranno le principali tendenze di quest’anno. In questo modo potrai proteggere il tuo business in futuro e assicurarti di non rimanere indietro.

Ambieti di lavoro sicuri

Molte aziende prevedono di continuare con il lavoro a distanza, cosa che può certamente portare molti benefici per tutti. L’eliminazione del pendolarismo giornaliero ha certamente permesso alle persone di raggiungere un maggiore equilibrio tra lavoro e vita privata. Ci saranno anche molti che vorranno riportare il personale in ufficio almeno su una base part-time, ma per fare questo in modo sicuro e per far sentire il personale al sicuro, i datori di lavoro dovranno creare ambienti di lavoro sicuri. Questi potrebbero includere:

Spazi di lavoro con distanziamento sociale

Giorni a rotazione in ufficio e WFH

Scaglionamento dei tempi di pausa

Pulizia regolare

Schermi in perspex

Porte con rilevatore di movimento

Totem per l’igienizzazione delle mani

Benessere dei dipendenti

In base a questo punto, anche dopo la fine della pandemia l’impatto sul personale si farà sentire per qualche tempo in termini di salute mentale. Le persone stanno attraversando un periodo della loro vita straordinario, incredibilmente stressante e sconvolgente, in cui ci può essere stata la perdita di persone care, preoccupazioni per la loro salute e per quella dei loro cari, preoccupazioni per la sicurezza nel lavoro, preoccupazioni finanziarie e un’ansia generalizzata per la situazione. Questo significa che in futuro i datori di lavoro dovranno dare la priorità al benessere dei dipendenti, compreso il controllo regolare, fornendo risorse quando necessario, offrendo flessibilità e creando un ambiente di lavoro positivo.

Soluzioni aziendali cloud

Le aziende vorranno anche razionalizzare le loro operazioni IT, in particolare se decidono di continuare con il lavoro a distanza. Le soluzioni cloud aziendali di luoghi come Nutanix consentono alle aziende di modernizzare il loro data center, eseguire qualsiasi app su qualsiasi scala e gestire più ambienti cloud consentendo un’esperienza multi-cloud che può portare una serie di vantaggi a un’azienda e aiutare a semplificare il loro funzionamento.

Sostenibilità

La pandemia è stata un momento di riflessione, ed è chiaro che il consumatore di oggi sta diventando sempre più consapevole in merito ai problemi che affiggono l’intero pianeta. Questo significa che le imprese dovrebbero fare dei passi per essere più sostenibili e più etiche nelle loro pratiche, compresa la riduzione dell’impatto ambientale, l’adozione di pratiche etiche e il sostegno all’economia locale. Ci sono ovvi benefici esterni nell’agire in questo modo, ma ciò potrebbe anche aiutare a migliorare la reputazione del tuo marchio e ad attrarre nuovi clienti (e anche a ridurre i costi in alcuni casi).

Il 2021 sarà un anno come nessun altro nel mondo degli affari, dato che la pandemia proseguirà ma si spera anche che nel corso dei prossimi mesi svanisca. Questo significa che le aziende devono essere caute e prendere provvedimenti per stare al sicuro, ma vorranno anche agire per avviare la fase di recupero e portarla avanti nel corso dell’anno.