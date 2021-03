La tua checklist per iniziare l’università: tutto ciò di cui hai bisogno per il successo

Iniziare l’università può essere una delle cose più gratificanti della tua vita. Detto questo, una delle cose più stressanti può essere sapere come prepararsi per l’università. Ci sono moltissime cose da preparare, da cui può anche scaturire un processo ansiogeno. Fortunatamente ti sei trovato nel posto giusto, perché questa guida è stata creata proprio per assicurarti di fare un buon lavoro una volta fatto il tuo ingresso all’università.

Un posto dove stare

La prima cosa da fare quando ci si trasferisce in una nuova università è trovare un posto dove stare. Se vuoi divertirti il più possibile, la scelta giusta potrebbe essere quella di trasferirti in uno studentato dove starai con tante persone della tua età e avrai l’opportunità di fare festa ogni fine settimana. Tuttavia, se preferisci un posto più tranquillo, assicurati di menzionarlo nella tua domanda e l’università sarà in grado di aiutarti. Puoi anche trasferirti in un normale appartamento, che spesso avrà un prezzo scontato perché sei uno studente. Basta che tu tenga presente però che i prezzi degli affitti stanno crescendo in tutta Italia.

Un computer portatile di qualità

Entrare in facoltà con un portatile di qualità è vitale ai fini dello studio accademico. Che si tratti di leggere le dispense del corso o di prendere appunti durante una lezione, quello di cui avrai bisogno è un buon computer portatile per renderti tutto ciò il più facile possibile. Prova a cercare un computer portatile che abbia una lunga durata e dotato di almeno un anno di garanzia, così se gli succede qualcosa potrai sostituirlo senza problemi! Se vuoi accedere a una grande scelta di computer portatili, perché non dai un’occhiata alla selezione disponibile da Lenovo ?

Dispense del corso

Non importa cosa studierai poi, ma prima ancora di frequentare l’università è probabile che tu abbia bisogno di ripassare discipline di aree differenti. Assicurati di conoscere le letture richieste per il tuo corso e di esaminarle tutte almeno una volta prima di iniziarlo, così potrai essere la persona più preparata quando ti troverai tra le aule della tua facoltà. Ciò ti renderà la vita molto più facile quando dovrai studiare per gli esami e per i compiti del corso.

Ricettario per studenti

La cucina degli studenti è notoriamente terribile(specialmente in Inghilterra), perché spesso è la prima volta che i giovani adulti si allontanano da casa e devono iniziare a cucinare per sé stessi. Aspettati molti piatti di pizza e pasta con condimenti davvero semplici. Per fortuna c’è tutta una serie di libri in circolazione dedicati agli studenti che vogliono cucinare piatti gustosi ma che non dispongono di buone idee. Assicurati di sfogliare l’ampia varietà di libri da cucina per studenti per trovare una guida che possa aiutarti a fare piatti semplici che non siano soltanto economici, ma anche gustosi e ricchi di sostanze nutrienti.