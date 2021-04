Un social network per salvare il pianeta

Al via il lancio della raccolta fondi di Greenaetwork, il social network per la sostenibilità. I founder presentano progetto e partner.

Greenaetwork è la piattaforma digitale che consente ad Aziende, Enti ed Istituzioni di comunicare le proprie azioni di sostenibilità ambientale e sociale attraverso news, eventi, progetti e risultati in linea con l’Agenda 2030 delle Nazione Unite. Su Greenaetwork, si entra a far parte di una community di utenti attivi e consapevoli che vogliono agire in modo concreto per la tutela della società e del pianeta.

A dare il via ad un progetto così ambizioso, sarà la campagna crowdfunding sulla piattaforma produzionidalbasso.it a partire dal 20 aprile 2021.

Secondo Serena Manoni, Co-founder e CMO, si prospettano sei settimane ricche di sorprese, ospiti e contenuti. Non a caso, tra le realtà a supporto dell’iniziativa, trapelano nomi come “Made In Carcere”, l’impresa sociale lanciata da Luciana Delle Donne, nonché promotrice del concetto di BIL “Benessere Interno Lordo”, e “Green Pea” il nuovo Green Retail Park fondato dall’imprenditore Oscar Farinetti.

Leandro D’Introno, Co-founder e Resp. Sviluppo Strategico, afferma: “l’amore per il nostro pianeta ci ha spinto a creare una soluzione per diffondere la cultura e l’informazione green, nonché gli sforzi che piccole e grandi organizzazioni compiono ogni giorno a favore dell’ambiente e della società”. Sarà dunque un social network a “salvare” il Pianeta?

Società LLC fondata nel 2020 in California, Greenaetwork è una piattaforma digitale globale dedicata alla sostenibilità ambientale e sociale, con payoff “Team Up With Your Planet”. La mission è di mettere in contatto cittadini, imprese e le principali istituzioni di tutto il mondo attraverso una rete che favorisca concretamente il miglioramento della società e del pianeta.