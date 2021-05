Un’azienda siciliana fonda TRADE, il social network dedicato alle partnership d’affari qualificate

È stata inaugurata i primi giorni di Maggio la piattaforma Trade, il primo Social Network ideato per creare rapporti commerciali di qualità e scambiare affari. La piattaforma è stata progettata dalla LGTraining Business & Management School, azienda siciliana nel campo della formazione manageriale e della consulenza strategica, e già conta numerosissime richieste di iscrizione da parte di imprenditori e liberi professionisti.

“Sognavo un luogo dove persone accomunate da medesimi valori e da obiettivi simili, potessero entrare in relazione tra loro in modo agevole, stringersi virtualmente la mano, presentare la propria attività e generare valore per sé stessi e per gli altri”. spiega Giuseppe Tomasello, founder e ideatore di Trade, che ritiene il social network un canale privilegiato per tutti quegli imprenditori e liberi professionisti che desiderano utilizzare lo strumento delle partnership d’affari qualificate per la crescita dei loro business.

Su Trade accesso esclusivo, niente pubblicità, contenuti spazzatura, fake news, o contenuti privati, ma gli utenti possono postare esclusivamente contenuti per presentare e promuovere i loro prodotti o servizi al fine di realizzare un accordo commerciale, di marketing o di collaborazione lavorativa. La proposta di partnership sarà poi analizzata e validata da una commissione di esperti, per renderla più performante ed efficace. Trade sarà attivo nel 2021 in Italia, per poi dal 2022 aprirsi al mercato internazionale.