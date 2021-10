I Nonni? Un lavoro da 3.200 euro al mese

Secondo un’indagine condotta da Senior Italia FederAnziani in occasione della loro festa, che si celebra domenica 2 ottobre, sono molti i nonni che aiutano i propri figli nella cura dei nipoti: il 35,5% dedica loro fino a 10 ore a settimana, Il 24,4% se ne occupa tra le 10 e le 20 ore, il 7,4% tra le 20 e le 40 e il 7,4% per oltre 40 ore.

Consapevole del fatto che l’amore, la cura e la dedizione che i nonni hanno per i propri nipoti non è assolutamente quantificabile finanziariamente, ProntoPro.it, portale che mette in contatto domanda e offerta di servizi professionali, ha voluto calcolare il loro potenziale stipendio per rendere tutti più consapevoli dell’importante sostegno che offrono alle famiglie italiane. Un lavoro a tempo pieno il loro, per un compenso che potrebbe attestarsi intorno ai 3.200 euro al mese.

Se fare i nonni fosse un lavoro

La cura quotidiana dei bambini è forse uno dei compiti più difficili in termini di tempo e responsabilità e, per questo, anche difficile da monetizzare. Tuttavia, si può provare a quantificare le ore, dedicate al gioco e al divertimento, che trasformano i nonni in perfetti animatori: per un’ora di lavoro, un animatore guadagna in media 50 euro. E quanti nonni, quando sono a casa con i nipoti, colgono l’occasione per cucinare un pasto caldo per tutta la famiglia e poi aiutano a riordinare la casa? Nelle vesti di chef a domicilio i nonni potrebbero guadagnare in media 55 euro a persona, come addetti alle pulizie domestiche fino a 15 euro all’ora. A volte si improvvisano tuttofare: intervengono su una perdita del rubinetto della cucina, riparano luci e lampadari. Un ruolo equiparabile a quelle professioni che si occupano principalmente di emergenze (dall’idraulico all’elettricista), per un costo medio di 30 euro, per mezz’ora di intervento.

Anche il ruolo di autista privato diventa indispensabile per accompagnare i nipoti a scuola, dal pediatra o ai vari appuntamenti ludici e sportivi: si può ipotizzare che i nonni investano in media 6 ore alla settimana in questa mansione, per una tariffa di 20 euro all’ora.

Molti nonni supportano i propri nipoti nello svolgimento dei compiti scolastici come insegnanti di ripetizioni, un servizio di tutoraggio che richiederebbe un investimento di 20 euro all’ora.

Particolarmente utile si rivela inoltre la loro esperienza di vita nel risolvere i piccoli e grandi problemi che i bambini possono incontrare a scuola o nella fase adolescenziale, una consulenza psicologica che potrebbe costare fino a 55 euro all’ora.

Calcolando l’impegno mensile per ogni servizio, è possibile stimare uno stipendio per i Nonni pari a 3.200 euro al mese.

Lo stipendio medio è stato calcolato prendendo in considerazione tutte le attività svolte, e le relative paghe orarie riconosciute a chi esercita gli stessi mestieri come lavoratore professionista, attingendo a un database di 600.000 professionisti, suddivisi su 500 categorie di servizi.