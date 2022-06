KKR investe su Semperis

– Semperis, pioniere nella resilienza informatica basata sulle identità per le imprese, ha annunciato di aver raccolto finanziamenti per oltre 200 milioni di dollari da KKR, con la partecipazione di Ten Eleven Ventures, Paladin Capital Group, Atrium Health Strategic Fund, Tech Pioneers Fund e altri investitori, tra cui Insight Partners. Il nuovo finanziamento consentirà a Semperis di accelerare a livello globale l’ampliamento del proprio organico a miglior supporto per la sua clientela in continua crescita, con particolare attenzione al team dedicato alle minacce all’AD.

I sistemi di identità come Microsoft Active Directory (AD) e Azure AD, utilizzati in oltre il 90% delle aziende, stanno subendo un numero crescente di attacchi. Con l’approccio di difesa multi-livello, Semperis offre una tecnologia di sicurezza completa per l’AD ibrida e altri sistemi di identità, oltre all’esperienza nella risposta agli attacchi.

“Sin dal primo giorno, Semperis ha intrapreso il proprio cammino con l’obiettivo di essere una forza positiva”, ha affermato il CEO di Semperis, Mickey Bresman, co-fondatore di Semperis insieme a Guy Teverovsky e Matan Liberman. “Con la protezione dell’identità multi-livello di Semperis, le organizzazioni possono respingere gli attacchi informatici senza essere costrette a scegliere tra due opzioni inappropiate: pagare i cyber-criminali o chiudere. L’esperienza combinata di KKR, Ten Eleven Ventures, Insight Partners e di altri stimati investitori in questa iniziativa, consente di avere al nostro fianco un gruppo d’élite di partner strategici per contribuire a far progredire la nostra missione.”

KKR sta investendo in Semperis attraverso il suo Next Generation Technology Growth Fund II, un fondo dedicato alle opportunità nel settore tecnologico. Ben Pederson, Direttore del team Tech Growth di KKR, è entrato a far parte del Consiglio di amministrazione di Semperis.

“Un portfolio clienti molto dedicato, che include un numero crescente delle organizzazioni fra le più grandi al mondo, si affida a Semperis per difendere i propri sistemi di identità dagli attacchi informatici”, ha affermato Ben Pederson. “Oggi la stragrande maggioranza degli attacchi alle aziende si basa sull’identità e mira alle credenziali per infiltrarsi. La tecnologia pionieristica di Semperis per la protezione delle identità e la risposta agli attacchi sta offrendo innovazione e KKR è orgogliosa di sostenere la propria missione”.

Oltre ad incrementare il proprio personale, Semperis sta dedicando una parte significativa del finanziamento alla ricerca e sviluppo per promuovere un’ulteriore innovazione nel mercato della difesa del sistema di identità, concentrandosi sulla sua piattaforma Directory Services Protector, che Gartner classifica come soluzione di rilevamento e risposta alle minacce di identità (Identity Threat Detection and Response, ITDR). Gartner ha incluso l’ITDR nei suoi principali trend di cybersecurity per il 2022, sottolineando che l’uso improprio delle credenziali è un metodo primario utilizzato dagli aggressori per accedere ai sistemi e raggiungere i loro obiettivi.

“Semperis sta promuovendo l’innovazione in una delle aree più trascurate ma cruciali della sicurezza informatica: la difesa del sistema di identità”, dichiara Mark Hatfield, fondatore e General Partner di Ten Eleven Ventures. “Questa nuova iniziativa di finanziamento, tra le più grandi per la sicurezza informatica nel 2022, consentirà a Semperis di continuare a far crescere la sua posizione di eccellenza in questo segmento di mercato sempre più importante”.

“Siamo entusiasti di partecipare a un’altra iniziativa di finanziamento con Semperis e di continuare a offrire supporto per la nostra partnership strategica di successo”, ha affermato Teddie Wardi, Managing Director di Insight Partners. “Crediamo nell’approccio unico di Semperis nel proteggere i sistemi di identità, che combina tecnologia d’avanguardia nel settore e supporto per la risposta agli attacchi offrendo ai clienti una pacchetto completo per difendere il proprio sistema d’ identità.”

Frost & Sullivan ha conferito a Semperis il premio Competitive Strategy Leadership Award 2022, sulla base dell’innovazione e dell’impatto positivo dell’azienda sui clienti, nel mercato globale della sicurezza e nel recovery dell’AD.

“Semperis vanta un’esperienza unica nella difesa dalle violazioni e nella risposta agli attacchi ad Active Directory e ad altre minacce informatiche basate sull’identità”, ha affermato Sarah Pavlak, Frost & Sullivan Industry Principal. “L’approccio solution based di Semperis si distingue dalla concorrenza perché si concentra non solo sulla sua tecnologia di punta, ma anche sulle best practice e linee guida per tutti gli utenti e per i processi.”